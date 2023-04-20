Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, кожна війна починається з політичної мети.

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Що задумав Макрон

Микола Давидюк повідомив, що Макрон використовує старе, примітивне, колоніальне мислення. Він намагається принести мир завдяки Китаю, хоча невідомо як цей "факел миру" китайське правління має донести аж до України.

Усі ідеї Макрона схожі більше на вишукану французьку кухню за відсутності інгредієнтів. Він розповідає дуже красиво, але нічого з цього нереально: Україна не буде лягати під Китай, Росію, Францію,

– переконаний він.

Політолог наголосив, що Україна виборює свою незалежність, бо ця війна має мету нас знищити.

За його словами, російський диктатор Владімір Путін діє згідно із трактуваннями військового теоретика Карла фон Клаузевіца. Він говорив про те, війна – це продовження політики, тож початок війни насправді має політичне значення.

"Коли Путін на нас нападав, в основі була політична ідея знищити і підкорити Україну", – пояснив Давидюк.

За його словами, поки не зникне політичний мотив, то війна не завершиться. Пауза ж береться в інтересах однієї зі сторін тільки заради того, щоб підкріпити сили й реалізувати в майбутньому поставлену політичну мету.

Чому Україні треба перемога, а не мир

Микола Давидюк зауважив, що Макрон намагається переконати нас у тому, що бажання Путіна нас зовоювати – це мир.

Макрон розв'язує свої антиамериканські питання за наш рахунок, але це не значить, що ми за це шоу масок повинні платити,

– переконаний політолог.

За його словами, в України теж є мотив – знищити Москву, бо ми хочемо чесної помсти: знищення російського політичного режиму.

Микола Давидюк розповів, що ми вже маємо успіхи у війні, бо змогли відтермінувати наступні атаки Росії на 300 років, відкинути розвиток військової промисловості ворога на 50 – 70 років та позбавитися спецпризначенців на 20 – 30 років наперед.

"Поляки зрозуміли просту річ: якщо збудувати армію, не слабшу, ніж в Росії, то Росія нападати не буде, а якщо навіть буде слабша вдвічі, тоді вони розуміють, що Росія не нападе", – повідомив він.

Якщо посіяти страх, то Росія не матиме сил продовжувати боротьбу.

Спочатку перемога, а тоді ми самі мир здобудемо!

– зауважив Микола Давидюк.

Мир у вигляді перемоги – це обман.

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