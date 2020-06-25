Во Франции уже скоро состоится второй тур выборов на местном уровне. Партия президента Макрона принимает в них участие. 24 канал разбирался, решится ли Макрон менять правительство.

Слишком популярен: будет ли во Франции новое правительство

Премьер-министр Франции популярнее президента страны / Фото FT

Ни один президент Франции не выигрывал перевыборы со времен Жака Ширака против Жан-Мари Ле Пен в 2002 году. И хотя это пока немного отдаленная перспектива, Эмманюэль Макрон и его партия готовятся к "репетиции" – второго тура местных выборов 28 июня. 24 канал разобрался в ситуации.

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Имея контроль, хоть и не абсолютный, над Национальной Ассамблеей и правительством (но пока не Сенатом – 24), Макрон может чувствовать себя более-менее спокойно. В обращении 14 июня он призвал "переизобрести Францию", сделать ее более заботливой, более экологичной, которая еще больше работает.

Правительственная несогласованность

Несмотря на некоторые хорошие решения, СМИ указывают на провалы правительства Эдуара Филиппа. Например, он отменил систематическое тестирование и признал ношение масок ненужным. С другой стороны, Макрон протащил ослабление карантина с 11 мая, несмотря на аргументы Филиппа и медиков. Франсуа Фрессоз, комментатор для Le Monde, писал: аппарат Макрона частно жаловался на то, что аппарат правительства блокирует некоторые инициативы Елисейского дворца.

В целом французы считают, что главные политики Франции неплохо справились с ситуацией, но показатели разные.

Рейтинг поддержки Филиппа пока 50%, он значительно превышает макроновский на 12%. Макрон имеет 20-30% поддержки среди проевропейского центра, но "левые" и "правые" не любят его.

Считается, что он слишком холодный, высокомерный и неубедительный. В общем, неудивительно, что с таким положением дел поддержка от центристов "En Marche!" переходит к правоцентристу Филиппу. Кстати, к правому краю политического спектра склоняются и большинство мэров Франции, рассказал в комментарии для 24 канала политический эксперт, преподаватель Института восточных языков и цивилизаций в Париже (INALCO) Владимир Посельский.

Макрон стал объектом критики со стороны французов, хотя система работает не так / Фото Euronews

Правительство в системе, которую заложил Шарль де Голль, должно быть неким громоотводом, который абсорбирует все недовольство, оставляя президента относительно невредимым. Но в нашем случае очевидно, что система работает наоборот и больше критики падает на плечи президента.

Макрон понимает, что все успехи последних трех лет, включая почти 1 млн созданных рабочих мест, будут уничтожены рецессией после пандемии коронавируса. По информации министра финансов Бруно Ле Мэра, она составит 11% от ВВП. Но Филиппа будет сложно так просто сместить с должности, пишет Politico.

Если Макрон хочет пойти по пути экс-президента Саркози, то он будет вынужден поставить во главе исполнительной ветви человека с меньшими политическими амбциямы, которым будет легко управлять и который не будет мешать Макрону контролировать правительство.

К тому же, сам Филипп планирует баллотироваться в родном Гавре, еще 4 министра планируют выдвигаться.

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Не совсем понятно, зачем министры и премьер планируют выдвигаться на местах, потому что мэра избирает большинство в местном совете. Не всюду партия Макрона его получит. Но если вы стали мэром, то автоматически перестаете быть депутатом,

– рассказал Владимир Посельский.

Не факт, что Филипп уйдет с должности после выборов, но такая вероятность сохраняется.

Дилемма президента

Чтобы не выбрал Макрон, это будет риском. Увольнение популярного в народе Эдуара Филиппа вызовет еще большее падение рейтингов и недовольство. Сохранение его в должности заставит Макрона жить в тени главы своего правительства. Но президент Франции не тот человек, который привык управлять в тени.

Местные выборы: прогнозируемый провал?

Выборы во времена коронавируса могут повлиять на партию Макрона / Фото Euronews

С изложенной выше дилеммой Макрон вступает в местные выборы уже в этом месяце в 4 827 населенных пунктах, где первый тур не выявил победителя. Предыдущие прогнозы не очень оптимистичны для президентской партии. Будут избираться как главы поселков, так и мэры крупных городов, как то Париж или Марсель.

Важно, что большим во время первого тура был процент тех, кто не голосовал – 54%. Самый высокий со времени основания Пятой республики в 1958 году. Президент Макрон тогда отказался отменить выборы, хотя правительство запретило все массовые мероприятия и закрыло все школы, которые служат избирательными участками.

Кандидаты были вынуждены вести удаленные кампании, не имея возможности раздавать листовки, "ходить по людям" и агитировать. Такая же ситуация будет и перед туром вторым: только 38% планируют прийти голосовать, по данным Ifop, 29% сказали, что не придут из-за страха заражения коронавирусом.

Париж социалистический

Ожидается, что мэр столицы, социалистка Анн Идальго, скорее всего сможет сохранить должность. Первый тур отдал ей 29,33% голосов избирателей. У кандидата от "En Marche!" Агнес Бузин только 17,26%. В городах поменьше выборы большей частью закончены и не сказать, чтобы кандидаты от правящей партии много выиграли.

"Макрону действительно нужна поддержка на местах, там власть избирается на 6 лет. После Ассамблеи и правительству нужно больше "своих" мэров, хоть у них и ограниченные полномочия", – пояснил Владимир Посельский. Впрочем, явка ожидается низкой, в рамках 35-40%. Эксперт отметил, что волеизъявление пока не является для Макрона серьезной проблемой или угрозой.

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Ожидаемый плохой результат "Вперед, Республика!" можно объяснить этим: партия еще не прижилась на местах, она не имеет корней, как гораздо более старшие республиканцы и социалисты. Появившись в 2017 году как низовое движение, она еще должна завоевать доверие на местном уровне. Выборы могут уменьшить доверие к Макрону. А это, в свою очередь, может отразиться на выборах в Сенат и в 2022 году, когда французы будут выбирать президента.

Ожидается, что Макрон сделает акцент на восстановлении климата и экономики сразу после дня голосования 28 июня. Со стороны Общественного совета по вопросам климата на адрес офиса президента уже поступили десятки предложений. Для Макрона начинаются два решающих года его правления, и скоро мы увидим, как он решит свою дилемму.