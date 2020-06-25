У Франції вже скоро відбудеться другий тур виборів на місцевому рівні. Партія президента Макрона бере в них участь. 24 канал розбирався, чи наважиться Макрон змінювати уряд.

Занадто популярний: чи буде у Франції новий уряд

Прем'єр-міністр Франції популярніший за президента країни / Фото FT

Жоден президент Франції не вигравав перевибори з часів Жака Ширака проти Жана-Марі Ле Пен у 2002 році. І хоча це поки що трохи віддалена перспектива, Емманюель Макрон та його партія готуються до "репетиції" – другого туру місцевих виборів 28 червня. 24 канал розібрався у ситуації.

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Маючи контроль, хоч і не абсолютний, над Національною Асамблеєю та урядом (але поки що не Сенатом – 24), Макрон може почуватися більш-менш спокійно. У зверненні 14 червня він закликав "перевинайти Францію", зробити її більш турботливою, більш екологічною, яка ще більше працює.

Урядова неузгодженість Незважаючи на деякі гарні рішення, ЗМІ вказують на провали уряду Едуара Філіппа. Наприклад, він скасував систематичне тестування та визнав носіння масок непотрібним. З іншого боку, Макрон протиснув полегшення карантину з 11 травня, незважаючи на аргументи Філіппа та медиків. Франсуа Фрессоз, коментатор для Le Monde, писав: апарат Макрона приватно скаржився на те, що апарат уряду блокує деякі ініціативи Єлисейського палацу.

В цілому, французи вважають, що головні політики Франції непогано справилися з ситуацією, але показники різні.

Рейтинг підтримки Філіппа наразі 50%, він значно перевищує макронівський на 12%. Макрон має 20-30% підтримки серед проєвропейського центру, але "ліві" та "праві" не люблять його.

Вважається, що він занадто холодний, зарозумілий та непереконливий. Загалом, не дивно, що з таким станом справ підтримка від центристів "En Marche!" переходить до правоцентриста Філіппа. До речі, до правого краю політичного спектру схиляються і більшість мерів Франції, розповів у коментарі для 24 каналу політичний експерт, викладач Інституту східних мов та цивілізацій у Парижі (INALCO) Володимир Посельский.

Макрон став об'єктом критики з боку французів, хоча система працює не так / Фото Euronews

Уряд у системі, яку заклав Шарль де Голль, має бути таким собі громовідводом, який абсорбує усе незадоволення, лишаючи президента відносно неушкодженим. Але у нашому випадку очевидно, що система працює навпаки і більше критики падає на плечі президента.

Макрон розуміє, що всі успіхи останніх трьох років, включаючи майже 1 млн створених робочих місць, будуть знищені рецесією після пандемії коронавірусу. За інформацією міністра фінансів Бруно Ле Мера, вона складе 11% від ВВП. Але Філіппа буде складно так просто змістити з посади, пише Politico.

Якщо Макрон хоче піти шляхом експрезидента Саркозі, то він буде змушений поставити на чолі виконавчої гілки людину з меншими політичними амбціями, якою буде легко керувати та яка не заважатиме Макрону контролювати уряд.

До того ж, сам Філіпп планує балотуватися в рідному Гаврі, ще 4 міністри планують висуватися.

Актуально Макрон хоче незалежності Європи, але за участю Путіна, – Politico

Не зовсім зрозуміло, нащо міністри та прем'єр планують висуватися на місцях, бо мера обирає більшість в місцевій раді. Не всюди партія Макрона її здобуде. Але якщо ви стали мером, то автоматично перестаєте бути депутатом, – розповів Володимир Посельский.

Не факт, що Філіпп піде з посади після виборів, але така вірогідність зберігається.

Дилема президента Щоб не обрав Макрон, це буде ризиком. Звільнення популярного в народі Едуара Філіппа викличе ще більше падіння рейтингів та невдоволення. Збереження його на посаді змусить Макрона жити у тіні очільника свого уряду. Але президент Франції не та людина, яка звикла керувати у тіні.

Місцеві вибори: прогнозований провал?

Вибори в часи коронавірусу можуть вплинути на партію Макрона / Фото Euronews

З викладеною вище дилемою Макрон вступає у місцеві вибори вже цього місяця у 4827 населених пунктах, де перший тур не виявив переможця. Попередні прогнози не дуже оптимістичні для президентської партії. Будуть обиратися як голови селищ, так і мери великих міст, як-то Париж або Марсель.

Важливо, що великим під час першого туру був процент тих, хто не голосував – 54%. Найвищий з часу заснування П'ятої республіки у 1958 році. Президент Макрон тоді відмовився скасувати вибори, хоча уряд заборонив усі масові заходи та закрив всі школи, які служать виборчими дільницями.

Кандидати були змушені вести віддалені кампанії, не маючи змоги роздавати листівки, "ходити по людям" та агітувати. Така ж ситуація буде і перед туром другим: лише 38% планують прийти голосувати, за даними Ifop, 29% сказали, що не прийдуть через страх зараження коронавірусом.

Париж соціалістичний Очікується, що мер столиці, соціалістка Анн Ідальго скоріш за все зможе зберегти посаду. Перший тур віддав їй 29,33% голосів виборців. У кандидата від "En Marche!" Агнес Бузин лише 17,26%. У містах поменше вибори більшою частиною закінчені і не сказати, щоб кандидати від правлячої партії багато виграли.

"Макрону дійсно потрібна підтримка на місцях, бо там влада обирається на 6 років. Після Асамблеї та уряду треба більше "своїх" мерів, хоч у них і обмежені повноваження", – пояснив Володимир Посельский. Втім, явка очікується низькою, у рамках 35-40%. Експерт зазначив, що волевиявлення поки що не є для Макрона серйозною проблемою або загрозою.

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Очікуваний поганий результат "Вперед, Республіка!" можна пояснити цим: партія ще не прижилася на місцях, вона не має коренів, як набагато більш старші республіканці та соціалісти. Почавшись у 2017 році як низовий рух, вона ще має завоювати довіру на місцевому рівні. Вибори можуть зменшити довіру до Макрона. А це, у свою чергу, може позначитись на виборах в Сенат та у 2022 році, коли французи обиратимуть президента.

Очікується, що Макрон зробить акцент на відновленні клімату та економіки відразу після дня голосування 28-го червня. З боку Громадської ради з питань клімату на адрес офісу президента вже надійшли десятки пропозицій. Для Макрона починаються два вирішальні роки його правління і скоро ми побачимо, як він вирішить свою дилему.