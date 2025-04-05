Лидер одной страны Европы поговорит с Путиным: как этот разговор сыграет на руку Украине

В "Коалиции желающих" заявили о намерении провести прямые переговоры с российским руководителем Владимиром Путиным. Вероятно, эта встреча будет такой же безрезультатной, как и прошлогодний разговор в ноябре.

Однако Европа снова будет иметь возможность убедиться, что Россия не готова к конструктивному диалогу. Это может привести к нескольким положительным последствиям для Украины. Деталями поделился министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в интервью 24 Каналу.

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Почему разговор Макрона или Стармера будет полезен Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один из лидеров Европы – президент Франции Эммануэль Макрон или британский премьер Кир Стармер – может от имени стран-участниц "Коалиции желающих", готовых обеспечить гарантии безопасности Украине после возможного заключения перемирия с Россией, провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что бывший канцлер Германии Олаф Шольц еще 15 ноября 2024 года также имел разговор с главой Кремля, который не привел к изменениям в его позиции относительно войны против Украины. Путин в очередной раз озвучил свои условия и ультиматумы, что разочаровало Шольца.

Результат переговоров Макрона или Стармера, по словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, с большой вероятностью будет подобным результату Шольца. Путин снова озвучит свои фантазии о "великой державе", и на этом все. Однако, даже несмотря на это, разговор может быть полезным для Украины.

На Западе в очередной раз убедятся, что у России нет с кем и о чем говорить,

– объяснил он.

В таком случае Европа должна будет отреагировать мощным усилением давления на Россию.

Также если Путин снова скажет, что он "за", но при этом выдвинет 20 неприемлемых условий, это может заставить окружение Дональда Трампа начать давить на него, чтобы он наконец отреагировал на отказы Кремля силовыми методами.

На днях издание Politico анонсировало возможный разговор Трампа с Путиным. Однако в Кремле опровергли эту информацию. По словам Дмитрия Пескова, "в графике хозяина Кремля этого диалога пока нет".