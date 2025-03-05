Макрон начнет стратегические обсуждения по защите всей Европы с помощью ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов начать стратегические обсуждения с европейскими лидерами по использованию ядерного оружия Франции. Оно может защитить континент от войны.

Об этом он заявил во время своего обращения к нации 5 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Макрона.

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Ядерное оружие Франции может защитить Европу

Макрон заявил, что обратился к правительству, призвав работать как можно скорее. Новые инвестиции в оборону будут предусматривать привлечение частных и государственных средств.

"Такие меры ядерного сдерживания нам будут помогать. Они являются французскими. Начиная с 60-х это помогало нам сдерживать безопасность в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по нашей защите всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", – заявил Макрон.

Также он отметил необходимость усиления обороноспособности Франции на фоне нестабильной позиции США.

Мы должны увеличить наши взносы в оборону, и мы приняли решение увеличить финансирование для производства танков и вертолетов на территории Европы,

– подчеркнул Макрон.