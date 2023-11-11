Макрон назвал решающий месяц для Украины и объяснил, почему Россия не должна победить
Источник:BBC
Эммануэль Макрон оценил усилия наших воинов по деоккупации украинских земель от российских захватчиков. Также он высказался по поводу переговоров между Киевом и Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в случае победы России в Европе появится "новое имперское государство", которое будет угрожать другим соседним странам (особенно тем, что когда-то находились в составе СССР) и всему континенту. Он назвал действия страны-агрессорки по отношению к Украине империализмом и колониализмом.
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Что Макрон думает о войне с Россией
Французский лидер считает, что следующий месяц, то есть декабрь, будет критическим и решающим для нашего государства, потому что Украина "изо всех сил пытается деоккупировать свои территории в контрнаступательных операциях". Он подчеркнул, что поддержка нашего государства в его обороне является обязанностью Франции и других стран.
Также Макрон высказался по поводу диалога между Киевом и Москвой. По его мнению, для Украины еще не наступило время садиться за стол переговоров с Россией. В то же время он не исключает, что когда-нибудь может появиться возможность для "честных и хороших" переговоров с государством-террористом.
Что говорят о контрнаступлении ВСУ
- Недавно Владимир Зеленский сообщил, что наступление украинских воинов замедлило немалое количество неприятных сюрпризов от оккупантов. Как объяснил глава государства, для быстрого контрнаступления нужны боеприпасы, люди и мотивация.
- Ранее военный обозреватель Денис Попович в комментарии 24 Каналу сообщал, что россияне постоянно перекидывают новые резервы на поле боя, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Эксперт подчеркнул, что страна-агрессорка не исчерпала свои возможности по противостоянию наступательным действиям наших защитников.
- Напомним, глава разведки Эстонии Антс Кивисельг назвал ситуацию на фронте очень тяжелой, потому что Россия имеет отлаженную оборону, а также преимущество в воздухе на некоторых территориях. Он считает, что Украине для успешного контрнаступления нужно преимущество в воздухе и высокоточное оружие. Также ВСУ не хватает боеприпасов, артиллерии и штурмовиков.