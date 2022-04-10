Макрон не может позволить себе сильнее поддерживать Украину, – эксперт

Поддержка Украины в мире зависит от политической ситуации. Поэтому Франция не может позволить себе активную поддержку нашего государства, потому что там есть некоторые пророссийские взгляды среди политиков.

Такое мнение высказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире 24 каналу.

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По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не может позволить себе более активно поддерживать Украину, даже несмотря на то, что они с Зеленским "на ты".

Потому что у Франции есть и пророссийские взгляды. Та же французская политическая деятельница Марин Ле Пен активно "делает реферансы" перед Кремлем. Также там есть определенный антиамериканизм, сложившийся исторически,

– подчеркнул Магда.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его государство должно быть одним из гарантов безопасности Украины. Но это произойдет после завершения войны. По его словам, в определенный момент в Украине удастся добиться прекращения огня, и тогда придется строить мир.

Но добавим, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон часто звонят по телефону Путину, чтобы рассказать правду о войне, которую сам диктатор начал против Украины. Политики предполагают, что Путину не говорят правду.

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