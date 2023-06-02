Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс, комментируя последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

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"Это не совсем о гарантиях безопасности, потому что это о поддержке Украины в российско-украинской войне. То, что касается предоставления гарантий безопасности, – это строительство будущей архитектуры европейской безопасности, где Украина должна быть ключевым элементом", – пояснил Ференс.

Обратите внимание! На форуме Globsec в словацкой столице Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу предоставления гарантий безопасности для Украины. По его словам, западные страны должны предложить "ощутимые и надежные" решения для нашей страны. Он также подчеркнул, что Украина "сегодня защищает всю Европу".

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет полноправное членство в Североатлантическом альянсе, но активная фаза войны с Россией вносит свои коррективы Именно поэтому западные партнеры не спешат давать четкий ответ и обходятся обтекаемыми формулировками.

Запад поменял позицию

"С положительного – господин Макрон отметил, что должны быть не такие гарантии, как в Будапештском меморандуме. Мы ведь увидели, что это не сработало в самый критический момент нашей независимой истории", – добавил политический эксперт.

Кроме того, Германия и Франция, являвшиеся крупнейшими медиаторами до полномасштабного вторжения, перестали пытаться заморозить "конфликт". Так, минские договоренности и консультации не дали желаемого результата. Теперь союзники Украины ищут другие варианты.

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