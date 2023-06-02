Таку думку 24 Каналу висловив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс, коментуючи останню заяву президента Франції Еммануеля Макрона.
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"Це не зовсім про гарантії безпеки, тому що це про підтримку України в російсько-українській війні. Те, що стосується надання гарантій безпеки, – це вибудова майбутньої архітектури європейської безпеки, де Україна має бути ключовим елементом", – пояснив Ференс.
Найкращою гарантією безпеки для України стане повноправне членство в Північноатлантичному альянсі, але активна фаза війни з Росією вносить свої корективи. Саме тому західні партнери не спішать давати чітку відповідь й обходяться обтічними формулюваннями.
Захід змінив позицію
"З позитивного – пан Макрон зазначив, що мають бути не такі гарантії, як у Будапештському меморандумі. Адже ми побачили, що це не спрацювало в найкритичніший момент нашої незалежної історії", – додав політичний експерт.
Крім того, Німеччина і Франція, які були найбільшими медіаторами до повномасштабного вторгнення, припинили спроби заморозити "конфлікт". Так, мінські домовленості і консультації не дали бажаного результату. Тепер союзники України шукають інші варіанти.
Безпекові гарантії для України: останні новини
- Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
- Раніше міністр оборони Великої Британії також заявив, що наразі про членство України в НАТО не йдеться. Він сказав, що це питання вирішуватиметься вже після завершення війни.
- Водночас Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн відкрито підтримати вступ України до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Тоді ж ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.