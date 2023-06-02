Таку думку 24 Каналу висловив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс, коментуючи останню заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

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"Це не зовсім про гарантії безпеки, тому що це про підтримку України в російсько-українській війні. Те, що стосується надання гарантій безпеки, – це вибудова майбутньої архітектури європейської безпеки, де Україна має бути ключовим елементом", – пояснив Ференс.

Зверніть увагу! На форумі Globsec у словацькій столиці Братиславі президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо надання гарантій безпеки для України. За його словами, західні країни мають запропонувати "відчутні та надійні" рішення для нашої країни. Він також наголосив, що Україна "сьогодні захищає всю Європу".

Найкращою гарантією безпеки для України стане повноправне членство в Північноатлантичному альянсі, але активна фаза війни з Росією вносить свої корективи. Саме тому західні партнери не спішать давати чітку відповідь й обходяться обтічними формулюваннями.

Захід змінив позицію

"З позитивного – пан Макрон зазначив, що мають бути не такі гарантії, як у Будапештському меморандумі. Адже ми побачили, що це не спрацювало в найкритичніший момент нашої незалежної історії", – додав політичний експерт.

Крім того, Німеччина і Франція, які були найбільшими медіаторами до повномасштабного вторгнення, припинили спроби заморозити "конфлікт". Так, мінські домовленості і консультації не дали бажаного результату. Тепер союзники України шукають інші варіанти.

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