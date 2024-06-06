Макрон объявил, что Франция собирается передать Украине самолеты Mirage 2000

В скором времени наше государство получит от Франции новую военную помощь. Сообщается, что Украине могут предоставить боевые самолеты.

Также в рамках этой военной помощи будет предусмотрена программа подготовки пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Франция предоставит Украине боевые самолеты

Эммануэль Макрон рассказал, что Франция регулярно помогает нашему государству и народу сопротивляться российской агрессии. В то же время, французский лидер подчеркнул, что стремится избежать потенциальной эскалации.

Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим Mirage 2000 и предложим научить пилотов.

– заявил он.

Однако никаких деталей по этому оказанию военной помощи Эммануэль Макрон больше не добавил. Также неизвестно, сколько именно подобных боевых самолетов сможет получить наше государство.