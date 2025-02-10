Макрон призвал Трампа "решить проблему с Украиной", а не вредить Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту США Дональду Трампу. Он призвал американского лидера не вести тарифную войну с Европейским Союзом.

Макрон заявил, что готов к прямой конфронтации с Трампом в случае введения тарифов на товары из ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Макрон заявил, что ЕС придется отреагировать на торговые "атаки" США

Макрон обратился к Трампу

Французский лидер отметил, что американцы почувствуют на себе давление любых тарифных мер в виде повышения цен. По его словам, Европейский Союз не должен быть "главной проблемой для Штатов".

Нам следует решить проблему с Украиной, решить ситуацию на Ближнем Востоке. Разве Евросоюз – это ваша первоочередная проблема? Нет, не думаю. Ваша первая проблема – это Китай. Поэтому вам нужно сосредоточиться на этом,

– подчеркнул он.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что страны Европы – это союзники Соединенных Штатов Америки. Он призвал не вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами.

"Если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями, вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, по моему мнению, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", – обратился президент Франции.

Напомним, Дональд Трамп может наложить 10% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Издание Financial Times пишет, что лидеры стран ЕС будут принимать меры, если администрация Трампа введет новую таможенную политику. Сейчас в Евросоюзе продолжаются дискуссии о том, как действовать в непредвиденных обстоятельствах, а также о том, каким может быть "ответный удар".