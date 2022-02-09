Макрон озвучил Путину предложения, которые не согласовал с партнерами по НАТО, – СМИ

Эммануэль Макрон провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. СМИ пишут, что французский лидер озвучил российскому ряд предложений, которые не были согласованы с партнерами по НАТО.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что предложения Макрона якобы касались нейтрального статуса Украины, что делает невозможным ее вступление в Альянс.

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СМИ о "предложениях" Макрона Путину

В Москве прошли переговоры Макрона с Путиным. Издание сообщает, что лидер Франции во время них озвучил главе Кремля несколько предложений. При этом французский президент якобы "ни с кем не консультировался по этим предложениям".

Он делал все по-своему, мы не знаем, что происходит. Он вышел за пределы позиции НАТО. Смешно, посмотрим, что из этого получится,

– заявил собеседник издания.

Во время совместной пресс-конференции Путин заявил, что считает "возможным" рассмотрение "ряда предложений и идей" Макрона по деэскалации ситуации в отношении Украины, которые "могут стать основой для дальнейших шагов". В то же время Макрон сообщил о наличии "точек соприкосновения" России и Франции.

Разговоры о "финляндизации" Украины: что известно

Ранее СМИ сообщили, что Макрон во время визита в Москву якобы сказал журналистам, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

После этого, уже в Киеве, глава Франции на вопрос, действительно ли он говорил об этом с главой Кремля, заверил, что говорил Путину только, что нельзя прекратить политику "открытых дверей" НАТО. Это станет проблемой для многих стран, в том числе и Финляндии.

Макрон подчеркнул, что не применял термина "финляндизация" в отношении Украины.

Дмитрий Кулеба рассказал, что Макрон приехал в Украину с мыслями, а не предложениями. Во время переговоров состоялся обмен мнениями, Киеву никто ничего не навязывал.

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Термин "финляндизация" происходит еще с 50-х годов XX века. Во время Холодной войны Финляндия должна была соблюдать строгий нейтралитет. Это в 1948 году закрепили в договоре с Москвой. Документ гарантировал, что Финляндии не столкнется с советским вторжением. Вместо этого она согласилась оставаться вне НАТО и позволила СССР оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику. Сейчас Финляндия полностью совместима с Альянсом и с западной "архитектурой безопасности".