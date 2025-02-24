Макрон перебил и опроверг слова Трампа о том, что Европа якобы одалживает Украине деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине от Европы является займом, и Киев якобы возвращает средства обратно. Французский президент в свою очередь перебил и опроверг слова американского лидера.

Такая ситуация произошла во время совместной пресс-конференции президентов США и Франции по итогам переговоров лидеров в Овальном кабинете в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какая ситуация произошла между Макроном и Трампом

Дональд Трамп, пытаясь обосновать новое соглашение об украинских ископаемых как компенсацию за помощь от США, заявил, что Европа предоставляет Украине деньги в виде займов, после чего получает эти средства обратно.

После этого Эммануэль Макрон, взяв американского президента за руку, чтобы перебить его и исправить вышеупомянутые слова. Он назвал процент общих расходов, которые покрыли европейские государства.

Нет, вообще-то мы заплатили. Мы покрыли 60% общих расходов. Это было, так же как в США: кредиты, гарантии, гранты. У нас есть 230 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе, но это не является обеспечением кредита, потому что они нам не принадлежат. Они просто заморожены,

– заявил он.

Президент США в свою очередь не обратил внимание на слова Эммануэля Макрона, отметив, что "они получают свои деньги обратно, а мы – нет. Но теперь получаем".

Макрон перебил Трампа: смотрите видео

К слову, Макрон заявил, что забрать полностью российские активы невозможно из-за международного права, их можно только заморозить. Доходы от замороженных активов могут использоваться, но сами активы остаются неприкосновенными до завершения переговоров о мире в Украине.