Не только из-за страха: почему Макрон мог отложить визит в Украину

В феврале Украину должен был посетить президент Франции Эммануэль Макрон, но он перенес свой визит. В Елисейском дворце отметили, что поездку отложили из соображений безопасности.

Макрон не самый смелый человек в мире. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что когда началась война, французский президент посетил Украину одним из последних.

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Почему Макрон отложил поездку в Украину

Президент Франции впервые прибыл в Киев летом 2022 года, когда там уже побывали чуть ли не все мировые политики. Он действительно боялся, что прилетит ракета или состоится массированный удар.

К тому же он уже видел, как во время пребывания в Украине генсека ООН Антониу Гутерреша, россияне запустили по Киеву ракету. Поэтому фактор страха не стоит отбрасывать.

Однако у Макрона, кроме этого, есть свои внутренние проблемы. Недавно во Франции произошла смена правительства, назначен новый премьер. Уже были скандалы с новыми министрами. Поэтому, возможно, Макрон просто не может сейчас поехать в Украину, потому что имеет неурегулированные вопросы,

– отметил Сергей Жирнов.

Более того, эта поездка – совсем не туристическая. Макрон понимает, что едет не просто, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским и посмотреть, что происходит. Если он уже едет, то должен иметь конкретные решения, документы, бюджеты.

"Возможно, есть что-то не доработанное, поэтому он решил отложить поездку до тех пор, пока Франция не будет иметь чего-то конкретного", – заметил Жирнов.

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