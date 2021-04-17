После встречи с украинским лидером французский президент Эммануэль Макрон намерен снова пообщаться с Владимиром Путиным. Разговор будет касаться Украины.

В Елисейском дворце отметили, что накануне Макрон подтвердил Зеленскому поддержку единства и суверенитета Украины со стороны Франции.

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"Отмечая сложность достижения согласия относительно Донбасса и риски военной эскалации, Макрон выразил решимость придерживаться минских договоренностей в полном объеме", – отметили там.

Как отметили в Елисейском дворце, политики также согласились с тем, что итоги парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, до сих пор остаются актуальными.

Они требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Французский президент скоро обсудит это с Путиным,

– отметили у Макрона.

И добавили, что французский и украинский президенты также обменялись своими мнениями с немецким канцлером Ангелой Меркель в формате видеоконференции.

Обратите внимание! В конце марта Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили актуальные проблемы в Европе. Говорилось, в частности, и о Донбассе.

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