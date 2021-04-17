Макрон планирует снова обсудить с Путиным ситуацию в Украине
После встречи с украинским лидером французский президент Эммануэль Макрон намерен снова пообщаться с Владимиром Путиным. Разговор будет касаться Украины.
Источник:пресс-служба Елисейского дворца
В Елисейском дворце отметили, что накануне Макрон подтвердил Зеленскому поддержку единства и суверенитета Украины со стороны Франции.
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"Отмечая сложность достижения согласия относительно Донбасса и риски военной эскалации, Макрон выразил решимость придерживаться минских договоренностей в полном объеме", – отметили там.
Как отметили в Елисейском дворце, политики также согласились с тем, что итоги парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, до сих пор остаются актуальными.
Они требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Французский президент скоро обсудит это с Путиным,
– отметили у Макрона.
И добавили, что французский и украинский президенты также обменялись своими мнениями с немецким канцлером Ангелой Меркель в формате видеоконференции.
Встреча Зеленского с Макроном: что известно
- Президент Зеленский встретился в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном 16 апреля.
- Переговоры с глазу на глаз между ними продолжались примерно 1,5 часа. Это больше, чем было запланировано.
- В рамках этого разговора политики провели видеовстречу с Ангелой Меркель, канцлером Германии.
- Главным вопросом было скопление российских войск и техники возле границ с Украиной.
- Впоследствии Зеленский заявил, что они с Макроном "точно на одной волне и имеют общее видение".
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