Після зустрічі з українським лідером французький президент Еммануель Макрон має намір знову поспілкуватися з Володимиром Путіним. Розмова стосуватиметься України.

В Єлисейському палаці наголосили, що напередодні Макрон підтвердив Зеленському підтримку єдності й суверенітету України з боку Франції.

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"Відзначаючи складність досягнення згоди щодо Донбасу та ризики військової ескалації, Макрон висловив рішучість дотримуватись мінських домовленостей у повному обсязі", – зазначили там.

Як зауважили у Єлисейському палаці, політики також погодилися з тим, що висновки паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року, досі залишаються актуальними.

Вони вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Французький президент скоро обговорить це з Путіним,

– наголосили у Макрона.

Й додали, що французький та український президенти також обмінялися своїми думками з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель у форматі відеоконференції.

Зверніть увагу! Наприкінці березня Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили актуальні проблеми у Європі. Мовилося, зокрема, і про Донбас.

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