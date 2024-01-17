"Поеду в Украину с поставками": Макрон в феврале подпишет соглашение о безопасности и привезет ракеты Scalp

После подписания договора по безопасности между Великобританией и Украиной некоторые страны заявляют о подписании подобных соглашений с нашим государством. Среди них может оказаться и Франция.

США провели уже два раунда переговоров по соглашению о безопасности с Украиной. Переговоры продолжаются, так что подписание договора возможно.

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Макрон обещает подписание соглашения и оружие: что известно

Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Украину в феврале – "завершить двустороннее соглашение о безопасности". Документ поможет увеличить финансовую и оборонную состоятельность Украины.

В ближайшие недели обещают предоставить Украине более современное вооружение – речь о около 40 ракетах дальнего радиуса действия Scalp и нескольких сотнях бомб.

С этими поставками я сам поеду в Украину в феврале и доработаю эти тексты,

– цитируют Макрона журналисты.

Президент Франции уверен, что европейцы должны обеспечить Украине возможность продолжать защищать государственность. Путину нельзя позволить победить, иначе тогда под угрозой будет сама Европа.

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Что Украина подписала с Великобританией