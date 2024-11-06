Макрон провел телефонный разговор с Трампом: Le Figaro раскрыло детали разговора, есть и об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который одержал победу на президентских выборах в США в среду, 6 ноября.

Говорили о работе над возвращением "мира и стабильности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Макрон поговорил с Трампом после его победы

Как заявили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон провел 25-минутный телефонный разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Они выразили "желание работать для возвращения мира и стабильности" в условиях "продолжающихся крупных международных кризисов, ".

По данным Le Figaro, французский лидер также "подчеркнул важность роли Европы и сказал Трампу, что готов продолжить этот разговор и работать вместе" над общими вопросами, в частности войны в Украине и на Ближнем Востоке, после инаугурации республиканца.

К слову, представительница от демократов Камала Харрис официально признала результаты, позвонив новоизбранному президенту, чтобы поздравить его с победой. С ним она обсудила важность мирной передачи власти перед ее запланированной речью.

Кроме того, NBC News со ссылкой на источники сообщало, что Джо Байден также планирует позвонить Трампу, а затем публично выступить с речью о результатах выборов. Он хочет присутствовать на инаугурации нового лидера.