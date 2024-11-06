Говорили про роботу над поверненням "миру і стабільності". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Макрон поговорив з Трампом після його перемоги

Як заявили в Єлисейському палаці, Еммануель Макрон провів 25-хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом. Вони висловили "бажання працювати для повернення миру і стабільності" в умовах "великих міжнародних криз, що тривають".

За даними Le Figaro, французький лідер також "підкреслив важливість ролі Європи й сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом" над спільними питаннями, зокрема війни в України й на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.

До слова, представниця від демократів Камала Гарріс офіційно визнала результати, зателефонувавши новообраному президенту, аби привітати його з перемогою. З ним вона обговорила важливість мирної передачі влади перед її запланованою промовою.

Крім того, NBC News з посиланням на джерела повідомляло, що Джо Байден також планує зателефонувати Трампу, а згодом публічно виступити з промовою щодо результатів виборів. Він хоче бути присутнім на інавгурації нового лідера.