Макрон пообещал "в ближайшие недели" передать Украине 6 САУ Caesar и загадочную ПВО

Франция расширит помощь Украине – в ближайшее время передаст 6 дополнительных установок Caesar и современную противовоздушную оборонную систему.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже подтвердил отправку в Украину систем противовоздушной обороны.

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Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты их от атак беспилотников,

– заявил президент.

Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в ближайшие недели, но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

Франция, вероятно, передаст ПРО Crotale

В то же время телеканал Sky News сообщил, что в ближайшие недели Франция передаст для защиты украинского неба системы ПВО и ПРО Crotale.

В частности, Макрон отметил, что его странам поможет защитить украинское небо и уточнил, что передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Сейчас новая фаза бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотников по основной инфраструктуре и гражданскому населению

– заявил Макрон.

Что такое О Crotale ЗРК разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra и предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Существует два варианта базирования: движущийся наземный и корабельный вариант. Есть на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов. Дальность стрельбы: 500 – 10000 метров, высота поражения – до 6000 метров.

В то же время Макрон заявил, что хочет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным даже после массовых обстрелов Украины.

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