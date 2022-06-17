Макрон позвонил Дуде после визита в Киев: говорили об Украине в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда беседовал с Эммануэлем Макроном, который 16 июня посетил Киев. Они говорили о важном для Украины вопросе.

Они обсудили визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев и стремление Украины получить статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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Стоит добавить, что буквально несколько минут назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула – высший орган исполнительной власти ЕС рекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Она подчеркнула, что Украина уже ввела более 70% правил , норм и стандартов Европейского Союза. Однако есть еще над чем работать: необходимо добиться верховенства права, бороться с олигархами и коррупцией. А также – способствовать тому, чтобы в Украине соблюдались основополагающие права человека.

Комиссия рекомендует предоставить Украине европейскую перспективу. Это, конечно, при условии, что в стране будет проведен ряд важных реформ. По мнению комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление страны и решительность страны жить по европейским ценностям и стандартам.

– отметила Урсула Фон Дер Ляен.

Украине уже предоставили план действий, который следует выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Любопытно, что Молдова также получила рекомендацию от Еврокомиссии. А вот Грузия – нет.

Зеленский опровергает, что Макрон, Шольц и Драги склоняли его к переговорам с Путиным

В одном из авторитетных немецких изданий заявили, что во время визита лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии они склоняли Владимира Зеленского к возобновлению переговоров с Владимиром Путиным.

Представитель Президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что эта информация вообще не соответствует действительности . Иностранные политики ни к чему не принуждали Зеленского. И Украина сама будет решать, когда ей продолжать переговоры.

Никифоров добавил, что иностранные политики также заинтересованы, чтобы Украина возобновила переговоры, когда будет наиболее выгодна для этого позиция. Поэтому они продолжают оказывать военную, экономическую, политическую и оборонную поддержку.

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