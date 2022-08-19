Обсудили Украину и возможную катастрофу на ЗАЭС: Макрон не удержался и снова позвонил путину
19 августа 2022 , 17:29Читати новину українською
Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил пути. Прежде обсудили Украину.
Хотя в России недавно назвали Францию "недружественной" страной , Макрон все же поддерживает диалог с кремлевским диктатором. Об их разговоре пишут российские СМИ, передает 24 канал.
Ранее Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии.
О чем Макрон говорил с Путиным
- Макрон с Путиным обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. В частности, об отправке туда миссии МАГАТЭ. Путин в традиционной манере врал, мол, обстреливают станцию со стороны Украины.
- Президент государства-агрессорки сказал, будто Россия не против миссии МАГАТЭ. Также говорили о направлении сотрудников ООН и Красного Креста в Еленовку.
- Также путун жаловался, что никто не способствует экспорту российского зерна.
В заключение президенты договорились продолжать контакты. Собираются общаться об этих и других темах.
Почему Макрон звонит путину
- На самом деле президент Франции часто звонил пути еще и до 24 февраля. Например, за 4 дня до полномасштабной войны он звонил по телефону диктатору, чтобы поговорить о Минских соглашениях.
- Кроме того, во Франции сняли документальный фильм о разговорах Макрона с Путиным.
- Сам Макрон заявлял, что иногда его звонки к Путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по собственному желанию.
Может заинтересовать – Зеленский прокомментировал слова Макрона о "унижении россии": видео