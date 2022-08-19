Обсудили Украину и возможную катастрофу на ЗАЭС: Макрон не удержался и снова позвонил путину

Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил пути. Прежде обсудили Украину.

Хотя в России недавно назвали Францию "недружественной" страной , Макрон все же поддерживает диалог с кремлевским диктатором. Об их разговоре пишут российские СМИ, передает 24 канал.

Ранее Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии.

О чем Макрон говорил с Путиным

Макрон с Путиным обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. В частности, об отправке туда миссии МАГАТЭ. Путин в традиционной манере врал, мол, обстреливают станцию со стороны Украины.

Президент государства-агрессорки сказал, будто Россия не против миссии МАГАТЭ. Также говорили о направлении сотрудников ООН и Красного Креста в Еленовку.

Также путун жаловался, что никто не способствует экспорту российского зерна.

В заключение президенты договорились продолжать контакты. Собираются общаться об этих и других темах.

Почему Макрон звонит путину

На самом деле президент Франции часто звонил пути еще и до 24 февраля. Например, за 4 дня до полномасштабной войны он звонил по телефону диктатору, чтобы поговорить о Минских соглашениях.

Кроме того, во Франции сняли документальный фильм о разговорах Макрона с Путиным.

Сам Макрон заявлял, что иногда его звонки к Путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по собственному желанию.

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