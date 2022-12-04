Перед разговором с Путиным Макрон все же позвонит Зеленскому

4 декабря 2022, 02:51
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Источник:

Parisien

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он сделает это перед телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Макрон позвонит Зеленскому перед разговором с Путиным

Накануне Макрон заявил, что снова хочет позвонить Владимиру Путину. Похоже, французский лидер до сих пор верит в диалог с главой Кремля.

По его словам, в воскресенье запланирован звонок с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Я ожидал возможности подробно обсудить все с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал разговора и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я снова поговорю в это воскресенье. И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским,
– сказал Макрон.

Отметим, Макрон заявил, что война России с Украиной – "большая ошибка Путина". Французский лидер надеется, что российский диктатор будет рациональным в переговорах о прекращении войны.

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Автор: Марта Касіянчук