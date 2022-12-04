Перед разговором с Путиным Макрон все же позвонит Зеленскому
Источник:Parisien
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он сделает это перед телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.
Макрон позвонит Зеленскому перед разговором с Путиным
Накануне Макрон заявил, что снова хочет позвонить Владимиру Путину. Похоже, французский лидер до сих пор верит в диалог с главой Кремля.
Читайте также Но при определенном условии: Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России
По его словам, в воскресенье запланирован звонок с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Я ожидал возможности подробно обсудить все с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал разговора и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я снова поговорю в это воскресенье. И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским,
– сказал Макрон.
Последние заявления Макрона
- 1 ноября Эммануэль Макрон заявил, что хочет снова позвонить Владимиру Путину. Президент Франции объяснил, что будет говорить о ситуации на Запорожской АЭС.
- Кроме того, Макрон сказал, что война, начатая Россией против Украины, является большой ошибкой российского диктатора. Несмотря на это, французский лидер считает, что мир должна поддерживать Украину.
- Еще Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России. Однако это возможно только после того, как Владимир Путин согласится на определенное решение.
- Следует заметить, что Владимир Зеленский говорил с президентом Франции еще перед его вышеупомянутыми заявлениями. Тогда Эммануэль Макрон сказал, что его страна готова поддержать защиту энергетических объектов Украины.