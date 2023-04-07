Макрон просил Си: привести Россию в чувство, или хотя бы не идти в ва-банк с Путиным, – Axios

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг просил лидера Китая Си Цзиньпина "привести Россию в чувство" или хотя бы не снабжать Путина оружием.

Издание ссылается на французского чиновника. По его словам, для Макрона важно, чтобы Пекин говорил о мире, а не вооружал Россию.

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"Хороший полицейский, плохой полицейский"

BBC назвала визит Эмануэля Макрона и президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в Пекин "хороший полицейский, плохой полицейский".

Более агрессивная фон дер Ляен прибыла, едва выступив с большой речью о "уменьшении рисков" в отношениях Европы с Китаем, а Макрон привез с собой 53 бизнес-лидера, стремящихся к соглашению, в свой трехдневный визит.

Главной темой повестки дня была Украина

Европейские лидеры призвали Си договориться о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и предупредили о последствиях, если Си решит помочь оружием своему "другу" Путину.

Белый дом и многие западные аналитики отвергли "мирный план" Китая, а Макрон, напротив, заявил в Пекине, что предложения Си, хоть и несовершенны, но демонстрируют "желание играть ответственную роль и пытаться построить путь к миру". Он также призвал Си признать ответственность России за начало войны.

Ранее Макрон часто звонил по телефону Путину, а теперь он, похоже, надеется повлиять на поведение Пекина. Макрон склонен занимать более умеренную позицию по Китаю по ряду вопросов, чем его коллеги в США и некоторых других западных странах.

Роль президентки Еврокомиссии

Фон дер Ляен выражала обеспокоенность по поводу нарушений интеллектуальной собственности, растущего торгового дисбаланса блока с Китаем и чрезмерной зависимости от Китая в отношении определенных товаров. Она также предупредила об экспорте определенных чувствительных технологий в Китай, что является главным приоритетом для США.



Вместе с Макроном на встречу в Пекин уехала Урсула фон дер Ляен / Фото AP

Китайские чиновники и ряд государственных СМИ отметили, что фон дер Ляен в своих высказываниях был слишком близок к Вашингтону. Так, посол Китая в ЕС сказала, что европейские лидеры должны "увидеть, где их интересы, а затем противостоять нежелательному давлению со стороны США".

Неудивительно, что Макрон получил гораздо более теплый прием в Пекине, чем фон дер Ляен, и имел больше личных встречавшихся с Си, в том числе лидеры говорили тет-а-тет.

К слову, накануне Макрон и президент США Джо Байден договорились привлечь Китай к завершению войны в Украине.