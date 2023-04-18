У Макрона есть новый план переговоров Украины и России: СМИ назвали неожиданного посредника

Французский лидер Эммануэль Макрон снова решил посадить Украину и Россию за стол переговоров. Президент Франции надеется на помощь Китая.

Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

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У Макрона планируют разговор с главой дипломатии Китая

Источники Bloomberg информируют, что Макрон поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну работать с ведущим китайским дипломатом Ваном И над созданием рамок, которые можно было бы использовать в основу будущих переговоров.

По словам анонимных источников, французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся летом, если все пойдет по плану.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном И, но отказался комментировать детали. Он добавил, что союзники Франции "информированы о любой" французской инициативе.

В МИД Китая заявили, что не знают об источнике информации, и им "трудно проверить ее правдивость".

Украина и партнеры исключают возможность переговоров

Во время своего недавнего визита в Китай Макрону не удалось убедить лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским. Лидеры Украины и Китая не говорили с начала полномасштабного вторжения России.

Bloomberg отмечает, что неизвестно, поддерживают ли план Макрона официальный Киев и его союзники. Как известно, многие партнеры Украины отвергли идею прекращения огня, ведь от этого может выиграть только Россия

По мнению источников Bloomberg, любые предстоящие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в частности от успешного весеннего контрнаступления Сил обороны Украины.

Важно подчеркнуть, что Макрон после визита в Пекин резко сменил свою риторику, которой несколько подыгрывал Кремлю. В частности, лидер Франции призвал Евросоюз дистанцироваться от США.

Кроме того, Китай представил опасный мирный план урегулирования войны в Украине. Причем в Пекине официально называют войну "украинским кризисом". Так называемый "мирный план" Китая не предполагает выведение российских войск из Украины.