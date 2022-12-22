"С этой Россией такое трудно представить": Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО

Президент Франции считает маловероятным вступление нашего государства в Североатлантический альянс. Макрон подчеркнул, что с современной Россией такое сложно представить.

Лидер Франции убежден, что Кремль будет рассматривать вступление Украины в НАТО как конфронтацию. Об этом Макрон заявил в интервью СМИ, пишет 24 канал.

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Макрон о вступлении Украины в НАТО

Макрон подчеркнул, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны. Впрочем, по его мнению, в таких гарантиях нуждается и Россия.

Президент Франции отметил, что Кремль при любых обстоятельствах будет рассматривать вступление Украины в НАТО как конфронтацию.

С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО – что не является наиболее вероятным сценарием – или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она испытала агрессию со стороны России,

– подчеркнул Макрон.

В то же время он заявил, что садиться за стол переговоров все равно придется. "И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Турция и Китай", – отметил президент Франции.

Кстати говоря Гарантии безопасности нужны соседям, а не России, – президент Финляндии об одиозном заявлении Макрона

Президент Франции призывает Европу снизить свою зависимость от США

Во время беседы с журналистами Макрон заявил, что Европе необходимо сыграть более решительную роль в Организации Североатлантического договора, уменьшив свою зависимость от США и развив собственную оборонительную способность. В частности, чтобы "обеспечить мир в регионе, который потрясает война в Украине", пишет Wall Street Journal.

В то же время Макрон подчеркнул, что не видит свой толчок к развитию европейской обороны как альтернативу НАТО. Мол, более крепкая Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя "внутри НАТО, с НАТО, но также не завися от НАТО".

Альянс – это не то, от чего я должен зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию. Европа должна получить больше автономии в вопросах технологий и оборонного потенциала, в том числе от США,

– подчеркнул Макрон.