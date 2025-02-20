Макрон и Сикорский поедут в США, чтобы обсудить будущее Украины

В ближайшее время сразу два европейских политика посетят США. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уже в пути, а президент Франции Эммануэль Макрон отправится на следующей неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro и Укринформ. Главной темой обсуждения остается война в Украине.

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Какие планы у Сикорского

По словам представителя ведомства Павела Вронского, министр иностранных дел Польши встретится с представителями американских аналитических центров. Кроме того, в Нью-Йорке Сикорский присоединится к заседанию Совбеза и Генассамблеи ООН.

Польский чиновник также может встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, однако срок разговора еще не определен.

Выступление в ООН будет происходить в очередную годовщину российской агрессии против Украины. Это будет речь не только от имени Польши, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности уполномочила господина министра выступать в этом вопросе от имени целого Евросоюза. Поэтому, дело Украины будет важнейшим,

– говорится в сообщении.

О чем будет говорить Макрон

Французский министр-делегат по европейским делам Бенжамен Хаддад подтвердил поездку Макрона в США на следующей неделе, о чем уже заявлял Трамп.

Он поедет, чтобы передать голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них,

– отметил Хаддад.

Во Франции считают, что "сорванное прекращение огня было бы победой Владимира Путина". Министр добавил, что Европа имеет ряд преимуществ на переговорах в Саудовской Аравии, начиная с поддержки Украины, которая является "большей, чем у США". Среди рычагов – "экономическое давление на Россию" и "способность предоставлять гарантии безопасности".

Пока Трамп называет украинского президента "диктатором без выборов", французский министр настаивает на том, что единственным диктатором в этой войне является Путин, а "Зеленский – герой".

Напомним, Франция организует вторую срочную встречу лидеров ЕС для обсуждения европейской безопасности и Украины. На этот раз пригласили больше стран – в списке Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.