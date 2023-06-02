Руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок обратил внимание на лидеров стран, сделавших заявления, созвучные с позицией России – Франции, Венгрии, Хорватии, Сербии. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Так, как хочет Путин, не будет
Несмотря на все происходящие в Украине в последние почти полтора года, есть еще ряд стран, руководители которых позволяют себе делать заявления в поддержку Путина: мол, давайте с ним о чем-то договариваться.
Чем дальше, тем больше людей в мире понимают, что с главой Кремля не то что не о чем договариваться, он сам этого не хочет. Он стоит на позиции или будет по-моему, или – никак,
– подчеркнул политический аналитик.
Но для Украины это неприемлемо. Так, как хочет Путин, точно не будет. И он рано или поздно будет уничтожен.
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Могли быть договоренности
А Макрон, Орбан, Вучич и другие делают заявления в его поддержку, потому что у Путина на каждого из них есть папка. И содержимое ее может оказывать серьезное давление на них, если данные из папок будут опубликованы.
Макрон победил на президентских выборах во Франции очень странно. Хотя у него была соперница – Мари Ле Пен, которая есть пропутинской. И глава Кремля имел возможность помочь ей победить. Но победил Макрон. И потому можно предположить, что у него с Путиным могли быть какие-то договоренности,
– заметил Клочок.
Так же, как и у Орбана, Вучич и других пророссийские политиков в Европейском Союзе. И Путин их еще может использовать для того, чтобы озвучивать необходимые ему тезисы.
Другие заявления Эммануэля Макрона
- Президент Франции отметил, что западным странам нужно оказать мощную поддержку Украине, чтобы она победила в контрнаступлении. И именно успешные контрнаступательные действия могут создать условия для установления крепкого мира с Россией.
- Ранее Макрон заявлял, что Франция может передать Украине дальнобойные ракеты. Напомним, что Великобритания уже предоставляет нам такие ракеты. Однако Макрон подчеркнул, что Франция предоставляет Украине оружие, которым нельзя атаковать территорию России. Он подчеркнул, что Франция не ведет войну с Россией и не снабжает Украину оружием, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию.
- В то же время, издание The Wall Street Journal сообщает, что Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит в Париже. К нему должны приобщиться Бразилия, Индия, Китай. А участие России не рассматривается.
- Также лидер Франции заявил, что не исключает возможности проведения новых телефонных разговоров с Путиным. С начала войны он не раз общался с русским диктатором. Однако, по его мнению, сейчас пока нет тем для таких разговоров.