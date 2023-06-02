Керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок звернув увагу на лідерів країн, які зробили заяви, що співзвучні з позицією Росії – Франції, Угорщині, Хорватії, Сербії. Про це він розповів 24 Каналу.
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Так, як хоче Путін, не буде
Не дивлячись на всі події, що відбуваються в Україні останні майже півтора року, ще є низка країн, очільники яких дозволяють собі робити заяви на підтримку Путіна: мовляв, давайте з ним про щось домовлятися.
Чим далі, тим більше людей в світі розуміють, що з очільником Кремля не те що немає про що домовлятися, він сам цього не хоче. Він стоїть на позиції або буде по-моєму, або – ніяк,
– підкреслив політичний аналітик.
Але для України це неприйнятно. Так, як хоче Путін, точно не буде. І його рано чи пізно буде знищено.
Валерій Клочок пояснив, як Путін контролює своїх "прихильників" в Євросоюзі: дивіться відео
Могли бути домовленості
А Макрон, Орбан, Вучич та інші роблять заяви на його підтримку, тому що у Путіна на кожного з них є тека. І вміст її може чинити серйозний тиск на них, якщо дані з тих тек будуть опубліковані.
Макрон переміг на президентських виборах у Франції дуже дивним чином. Хоча в нього була суперниця – Марі Ле Пен, яка є пропутінською. І очільник Кремля мав можливості допомогти їй перемогти. Але переміг Макрон. І тому можна припустити, що у нього з Путіним могли бути якісь домовленості,
– зауважив Клочок.
Так само як і у Орбана, Вучича та інших проросійських політиків в Європейському Союзі. І Путін їх ще може використати для того, щоб озвучувати необхідні йому тези.
Інші заяви Емануеля Макрона
- Президент Франції заявив, що західним країнам потрібно надати потужну підтримку Україні, щоб вона перемогла в контрнаступі. І саме успішні контрнаступальні дії можуть створити умови для встановлення міцного миру з Росією.
- Раніше Макрон заявляв, що Франція може передати Україні далекобійні ракети. Нагадаємо, що Велика Британія вже надає нам такі ракети. Проте Макрон підкреслив, що Франція надає Україні зброю, якою не можна атакувати територію Росії. Він наголосив, що Франція не веде війну з Росією і не постачає Україні зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію.
- Водночас видання The Wall Street Journal повідомляє, що Макрон запропонував Зеленському провести мирний саміт в Парижі. До нього мають залучитися Бразилія, Індія, Китай. А участь Росії не розглядається.
- Також лідер Франції заявив, що не виключає можливості проведення нових телефонних розмов з Путіним. З початку війни він неодноразово спілкувався з російським диктатором. Проте, на його думку, наразі поки що немає тем для таких розмов.