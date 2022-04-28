Макрон станет еще больше проукраинским, – политолог

Эммануэль Макрон снова выиграл выборы во Франции и продлит свой срок президентства. По мнению экспертов, теперь он станет еще больше проукраинским и будет помогать нам в войне с Россией.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала.

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По его словам, для Украины это выгодная позиция (президентство Макрона – 24 канал), потому что приход Ле Пен означал бы большой "откат назад" в отношениях с Францией.

Важно, что Европа сегодня демонстрирует поддержку Украины. Поэтому есть ожидание, что Макрон станет тем европейским лидером, которого сегодня не хватает.

– заявил Давидюк.

Политолог добавил, что во Франции была тотальная победа Эммануэля Макрона – около 10 – 15%.

К слову, политик и экснардеп Андрей Шкиль считает, что впоследствии позиция Макрона относительно войны России с Украиной станет более четкой. По его словам, после победы тот может стать "сильнейшим игроком" в вопросе противостояния Европы с Россией.

Как прошли выборы во Франции: коротко

На выборы зарегистрировалось 48,7 миллионов французов. На участках проголосовало 35 миллионов граждан. За Макрона проголосовали более 18,7 миллионов французов (58,55%), а Ле Пен получила 13,3 миллионов голосов (41,45%).

(58,55%), а Ле Пен получила 13,3 миллионов голосов (41,45%). Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство поданных голосов, Конституционный совет 27 апреля провозгласил его избранным президентом Франции. Второй срок президентства Макрона начнется с полуночи 14 мая 2022 года.

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