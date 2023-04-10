Об этом 24 Каналу заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он вспомнил, что в начале 2021 года СМИ сообщали, что товарооборот ЕС с Китаем больше, чем товарооборот из США. Ранее президент Франции заявлял, что едет в Пекин призвать китайских чиновников помочь давить на Россию ради мира.

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"Возможно, Китай для Европейского Союза более важный торговый партнер, чем Соединенные Штаты Америки. И надо с ним как-то лучше развивать отношения. Тогда, напоминаю, были и разговоры об инвестиционном крупном соглашении", – заявил Ус.

По его словам, было сделано много шагов по улучшению отношений КНР и ЕС. Но это, по его мнению, была реакция в первую очередь на политику тогдашней администрации США.

"Речь идет о Дональде Трампе, который хотел разрушить все институты, созданные по завершению Второй мировой войны, и взорвать единство Запада", – сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

С приходом Джо Байдена ситуация коренным образом изменилась, ведь он начал, наоборот, возвращать Запад к единству.

Чего не хочет ЕС

И вот иногда, к сожалению, мы видим все эти колеблющиеся заявления от ЕС, с кем они больше хотят быть – из США или с Китаем. Ведь у них есть опасения того, что они могут быть "второстепенным игроком" рядом с США,

– рассказал Иван Ус.

А Европейский Союз этого не желает.

"И потому они всячески стремятся иметь свою субъектность", – отметил он.

Построение мира после поражения России

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что все идет к тому, что строится мир после поражения России.

"Но мир на этом не остановится, история не остановится. И вот уже мир после России. Сейчас Франция хочет иметь отношения с Китаем, чтобы сохранить баланс между США и КНР", – добавил он.

Как отметила вице-президент США Камала Гаррис, война России против Украины превратилась в войну за ценности человечности. ЕС и США воспринимают эту войну именно так.

"Поэтому изменение поддержки Украины для них – это будет означать изменение принципа, что "мы защищаем человечность в этом мире", – сказал Ус.

Поэтому встреча, разговор Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона и была для того, чтобы строить то, что будет после поражения России. Но при этом была фраза о Тайване. Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что поддерживает общение с представителями Европейского Союза.

Если до 24 февраля прошлого года Тайвань был очень далеко до ЕС, то сейчас они уже говорят, что "Тайвань не так далеко от нас, мы пересмотрели свое отношение вообще к глобальной политике в мире",

– сказал он.

Мол, они понимают, что если страна поддерживает те же принципы и ценности, которые поддерживают и они, то эта страна становится ближе к ЕС.

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Тайвань все ближе

"Итак, проблема Тайваня для нас несколько второстепенной перестала быть такой, потому что мы понимаем, что та конструкция мира, которая пока существует, ее следует сохранить", – рассказал Иван Ус.

Он не уверен, что, несмотря на это заявление президента Франции, что что-то изменится в отношении ЕС к ситуации вокруг Китая и острова Тайвань.

Будущее НАТО

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что Франция уже выходила из НАТО в прошлом столетии.

"Поэтому Франция исторически одна из самых проблемных (стран НАТО – 24 Канал). Тем не менее, она вернулась. Все же есть понимание, для чего это необходимо и для чего создавалась эта институция", – сказал Иван Ус.

Он отметил, что до 24 февраля 2022 года в Североатлантическом альянсе был вопрос, какое будущее имеет эта структура.

"Год спустя мы видим, что НАТО не только не потеряло свою актуальность, а наоборот расширяется. И расширяется на страну, которая имеет самую длинную среди стран ЕС границу сухопутную с Россией", – рассказал он.

Кроме Финляндии, туда, вероятно, присоединится и Швеция.

"Дальше будем ждать Украину, Боснию и Герцеговину. То есть все страны с сине-желтыми флагами", – сказал Ус.

В настоящее время НАТО приобретает актуальность и возвращается понимание, зачем был создан Альянс.

Что есть угрозы и как бы ни выстраивали ЕС и Китай свои страницы, мнение о том, что основным источником угроз для ЕС может быть именно Китай – оно никуда не исчезнет,

– подчеркнул он.

По его мнению, даже все заявления, что нужно меньше зависеть от США, они для Европы традиционны. Она ведь ищет свою субъектность.

Что будет с экономикой в мире

Он рассказал, что в 2019 году PricewaterhouseCoopers дал прогноз по мировой экономике в 2050 году.

"Где было отмечено, что ведущая экономика мира будет Китай, 2 – Индия, 3 – США, а все остальные будут отставать. При чем, Германия, если я не ошибаюсь, будет 9 экономикой мира, а Великобритания 10", – рассказал Иван Ус.

Он убежден, если этот прогноз осуществится, то меньше, чем через 30 лет Европа вообще не будет ведущим игроком в мире. И этого ЕС действительно очень не хочет.

Но это сочетание ценностного фактора – оно не позволит им окончательно разойтись из США. Главное, чтобы в США не было политика, который также захочет сделать из США определенный остров и отделить его от единого западного мира,

– подытожил главный консультант Национального института стратегических исследований.

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