Мир –это не капитуляция, –Макрона о необходимости поддержки Украины
Источник:Tagesschau
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о полномасштабной войне в Украине. Он предостерег от ослабления поддержки нашего государства в противостоянии полномасштабной агрессии.
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России. По его словам, стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону.
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Помощь нельзя ослаблять
Также Макрон отметил. что мир означает возможность защитить свои границы и суверенитет.
Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов,
– объяснил он.
Украина нуждается в поддержке партнеров. В частности, уже неоднократно подчеркивали необходимость средств противовоздушной обороны для обеспечения безопасности городов и артиллерийских боеприпасах.
Макрон заявил, что Путин не готов к миру
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин отверг идею "олимпийского перемирия" и не готов к миру. Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" – это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".
- В то же время, по словам Макрона, перемирие не является для него финалом. Он отметил, что финалом является именно устойчивый мир.
- На пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с лидером Китая обсудил инициативу Макрона по "олимпийскому перемирию". Саму эту идею российский диктатор назвал очень правильной, однако фактически сразу же отверг ее.