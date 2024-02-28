Предупреждение Кремлю: почему Макрон заговорил о возможной отправке в Украину западных войск

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля в ходе одной пресс-конференции допустил возможность ввода войск НАТО в Украину. Он подчеркнул, консенсуса относительно отправки нет, но в будущем не стоит этого исключать.

Таким образом это говорит о том, что Россия имеет очень четкие предупреждения от европейских стран. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил офицер ВСУ Тарас Березовец.

Смотрите также Вероятность ввода войск НАТО в Украину: все о резонансном заявлении Макрона

Суть заявления Макрона

Березовец объяснил, мол, Макрон четко подчеркнул, что ЕС должен рассмотреть возможность отправки военного контингента, потому что есть силы быстрого реагирования, национальный компонент и это может быть реализовано по двустороннему соглашению. По его словам, правительство той или иной страны, которая даже входит в состав НАТО, не обязано получать согласование от Брюсселя.

"Решение может быть принято на двустороннем уровне, если возникнет необходимость. То, что этот план реальный и не является экспромтом Макрона. Он не может это решить без согласования правительства и новый премьер Франции подтвердил, что эти слова не являются личной позицией президента", – сказал он.

Впрочем, Кремль получил решительные предупреждения и первое, чем он рискует, - Калининградская область. Дальнейшая эскалация войны с Украиной для России закончится плохо. В случае любого конфликта с НАТО Калининградская область будет нейтрализована, военные объекты уничтожат.

"Это предупреждение в сторону Кремля – в НАТО есть решительные лидеры и страны, которые готовы противостоять и не будут ждать, пока Кремль будет размахивать ядерной дубинкой. Там понимают опасность, но исходя из аналитики, что Россия не будет применять ее. Угрозы Медведева не пугают", – добавил Березовец.

Что известно о заявлении Макрона: основные новости