Все исчезнет за один день, – Макрон предостерег США от рокового шага относительно Украины

Эммануэль Макрон прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Белом доме. Он решительно поддержал тезис, высказанный президентом Украины в Овальном кабинете, о необходимости в четких и действенных гарантиях безопасности.

Также президент Франции опроверг заявление Дональда Трампа, что Украина "играет в азартные игры с Третьей мировой". Макрон отметил, что эти игры ведет Путин, передает 24 Канал со ссылкой на интервью французского лидера для La Tribune Dimanche.

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Макрон объяснил, почему просто прекратить огонь – это опасно

Макрон подчеркнул, что, конечно, Запад хочет завершения войны. Однако, по его мнению, речь не может идти о длительном и справедливом мире, если повернуться спиной к Украине. Политик уверяет, что если Вашингтон согласится "подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины", то его "геостратегическая способность сдерживать Россию, Китай и других" исчезнет в тот же день.

Президент Франции подчеркнул, что на европейских границах расположена вооруженная и агрессивная Россия, которая осуществляет террористические акции, массовые кампании дезинформации на Западе. Макрон убежден, что если никто не остановит главу Кремля, он "обязательно нападет на Молдову, а возможно, и на Румынию". Поэтому, по словам француза, надо четко понимать, где враг, поскольку безопасность континента под угрозой.

Напомним, что усилия европейских лидеров сейчас направлены на то, чтобы присоединиться к процессу переговоров по завершению войны в Украине. Запад не хочет допустить переговоров США и России без Киева и собственного участия.

К слову, 28 февраля на встрече в Вашингтоне Трамп и Зеленский поспорили. Это произошло после того, как президент Украины заявил, что не пойдет на прекращение огня без гарантий безопасности.