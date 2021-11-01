Макрон заявил, что премьер Австралии обманул его

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его относительно соглашения о подводных лодках. Париж из-за AUKUS потерял 66 миллиардов долларов.

Да, у Макрона спросили, думает ли он, что Моррисон обманул его по поводу создания нового альянса. Президент Франции ответил, что "не думает, а знает это".

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Однако Макрон заверил, что уважает Австралию и ее народ.

Когда вы уважаете, вы должны заодно и вести себя в соответствии с этими ценностями,

– отметил политик.

Что известно о скандале из-за AUKUS

Осенью 2021 года США, Великобритания и Австралия основали трехсторонний блок безопасности AUKUS. Об этом заявили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон.

Австралия решила расторгнуть заключенный контракт с Францией на поставку подлодок. Канберра предпочла американские атомные субмарины.

Такое решение обошлось Франции в 66 миллиардов евро. В ответ страна отозвала своих послов из США и Австралии.

Кстати, Байден заявил, что соглашение AUKUS было бестактным. Президент США извинился перед Макроном.