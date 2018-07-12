Макрон выступил в защиту Трампа во время саммита НАТО

Во время саммита НАТО в Брюсселе было созвано экстренное заседание в связи с претензиями президента США относительно оборонных расходов стран-членов Альянса. Дональд Трамп заявил, что "США могут пойти своим путем", если его союзники не выполнят своих обязательств перед НАТО в объеме 2% ассигнований от ВВП их стран на оборону и впоследствии не повысят их до 4%.

Эти слова некоторые официальные лица и СМИ истолковали как угрозу главы Белого дома вывести Америку из НАТО. Однако французский лидер Эммануэль Макрон эту информацию опроверг, передает The New York Times.

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Как правило, я не комментирую то, что происходит за кулисами, но никогда президент Трамп – ни на двусторонней, ни на многосторонней основе – не говорил, что намерен вывести США из НАТО

– заверил Макрон.

Добавим, что во время саммита НАТО 11-12 июля президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта. Глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".