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Макрон виступив на захист Трампа під час саміту НАТО

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Макрон підтвердив, що Трамп не мав наміру виводити США з НАТО
Макрон підтвердив, що Трамп не мав наміру виводити США з НАТО / La Nación

Під час саміту НАТО у Брюсселі було скликане екстрене засідання у зв'язку із претензіями президента США щодо оборонних витрат країн-членів Альянсу. Дональд Трамп заявив, що "США можуть піти своїм шляхом", якщо його союзники не виконають своїх зобов'язань перед НАТО в обсязі 2% асигнувань від ВВП їхніх країн на оборону і згодом не підвищать їх до 4%.

Ці слова деякі офіційні особи та ЗМІ протрактували як погрозу глави Білого дому вивести Америку з НАТО. Однак французький лідер Еммануель Макрон цю інформацію заперечив, передає The New York Times.

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Як правило, я не коментую те, що відбувається поза лаштунками, але ніколи президент Трамп – ні на двосторонній, ні на багатосторонній основі – не казав, що має намір вивести США з НАТО, 
– запевнив Макрон.

Додамо, що під час саміту НАТО 11-12 липня президент США Дональд Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту. Глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Теги: Дональд Трамп Новини політики НАТО Новини США Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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