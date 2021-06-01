Макрон назвал президента ЦАР заложником российских "вагнеровцев"

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанжа Туадера – заложник группы "Вагнера". По его словам, "вагнеровцы" захватывают шахты и политическую систему страны.
По словам Макрона, вагнеровцы используют антифранцузские настроения в ЦАР. Президент говорит, что в стране растет влияние Китая, Турции и России.
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Макрон сказал, что система дезинформации в ЦАР хорошо реализована. Это, как заметил политик, способствует использованию российских наемников в Африке.
Лучший пример – Центральноафриканская Республика, где этот антифранцузский дискурс позволил узаконить присутствие хищных российских наемников. Президент Туадера сегодня является заложником группы Вагнера,
– подчеркнул Макрон.
Что говорят в ЦАР
Международное французское радио сообщало, что в столице ЦАР Банги уверяли, будто бы связаны не с так называемой ЧВК "Вагнера", а с российским Министерством обороны в рамках двустороннего договора, который реализуют под контролем Совета Безопасности ООН.
Что этому предшествовало
- В ЦАР трое российских наемников 27 мая подорвались на самодельном взрывном устройстве. Кроме них погибли и двое сотрудников полиции страны.
- Эксперты ООН выражают обеспокоенность из-за нарушения прав человека в ЦАР, ведь к этому могут быть причастны российские наемники, то есть "вагнеровцы".
- Ранее французское издание RFI опубликовало расследование о военных преступлениях против мирного населения в ЦАР. Их совершали наемники из России.