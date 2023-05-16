Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, заявления лидера Франции о слабости России идут на пользу не только Украине, но и Китаю.

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Элемент игры Китая и Франции

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия – это вассал Китая. И она не должна одержать победу на поле боя. Интересно, что еще в цвете Макрон посещал Пекин и затем призывал к переговорам.

У Макрона достаточно амбивалентное мышление и он постоянно где-то "раздвояется". Пытается параллельно заниматься двумя вещами, иногда противоречащими друг другу. То есть мощно поддерживает Украину, надо отдать должное, но с другой стороны – год пытается посмотреть в глаза Путину и сесть за стены переговоров,

– отметил Игорь Рейтерович.

Такое изменение риторики Макрона, по предположению политолога, может быть обусловлено двумя факторами:

все больше ощущается слабость России;

во Франции посчитать, что поражение России в Украине и превращение в вассала Китая не будет означать, что Париж не сможет коммуницировать с КНР и получать для себя бонусы и преференции.

В частности, во время визита в Пекин президент Франции подписал многие соглашения, значительная часть которых касалась французско-китайских, а не европейско-китайских отношений.

"Видно, что канал коммуникации между Францией и Китаем сохраняется, он более мощный, чем между Китаем и европейскими институтами. Возможно, даже по определенным договоренностям он (Макрон – 24 Канал) выступил с такими заявлениями. Потому что объективно эти заявления идут на пользу не только Украине, а КНР", – подчеркнул Рейтерович.

Они ведь подчеркивают слабость России и заставляют тех же российских элит смотреть в сторону Китая. В частности, идти на определенные договоренности, несмотря на то, что в некоторых областях Россия и так полностью "легла" под Китай.

В таких действиях Макрона прослеживается элемент игры и согласование заявлений, звучащих от президента Франции и от Китая.

Игорь Рейтерович о мотивах Макрона и зависимости России от Китая: смотрите видео

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