Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, заявления лидера Франции о слабости России идут на пользу не только Украине, но и Китаю.
Вас может заинтересовать Китай готовится воспользоваться поражением России в Украине, – FT о тайном письме Борреля
Элемент игры Китая и Франции
На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия – это вассал Китая. И она не должна одержать победу на поле боя. Интересно, что еще в цвете Макрон посещал Пекин и затем призывал к переговорам.
У Макрона достаточно амбивалентное мышление и он постоянно где-то "раздвояется". Пытается параллельно заниматься двумя вещами, иногда противоречащими друг другу. То есть мощно поддерживает Украину, надо отдать должное, но с другой стороны – год пытается посмотреть в глаза Путину и сесть за стены переговоров,
– отметил Игорь Рейтерович.
Такое изменение риторики Макрона, по предположению политолога, может быть обусловлено двумя факторами:
- все больше ощущается слабость России;
- во Франции посчитать, что поражение России в Украине и превращение в вассала Китая не будет означать, что Париж не сможет коммуницировать с КНР и получать для себя бонусы и преференции.
В частности, во время визита в Пекин президент Франции подписал многие соглашения, значительная часть которых касалась французско-китайских, а не европейско-китайских отношений.
"Видно, что канал коммуникации между Францией и Китаем сохраняется, он более мощный, чем между Китаем и европейскими институтами. Возможно, даже по определенным договоренностям он (Макрон – 24 Канал) выступил с такими заявлениями. Потому что объективно эти заявления идут на пользу не только Украине, а КНР", – подчеркнул Рейтерович.
Они ведь подчеркивают слабость России и заставляют тех же российских элит смотреть в сторону Китая. В частности, идти на определенные договоренности, несмотря на то, что в некоторых областях Россия и так полностью "легла" под Китай.
В таких действиях Макрона прослеживается элемент игры и согласование заявлений, звучащих от президента Франции и от Китая.
Игорь Рейтерович о мотивах Макрона и зависимости России от Китая: смотрите видео
Отношения России и Китая: последние новости
- В последнее время дипломатические отношения Пекина и Москвы стали несколько напряженнее. В частности, лидер КР Си Цзиньпин не поздравил Владимира Путина с самым сакральным праздником всех россиян – "Днем победы". Об этом не было информации ни в каких китайских медиа. Российские пропагандисты также не говорили ничего о "крепкой дружбе" и поддержке Китая.
- Более того, 1 мая Генассамблея ООН еще раз проголосовала за резолюцию, в которой Россия признана агрессором. "За" проголосовал и Китай. Следует отметить, что впервые за время полномасштабного вторжения КНР поддержала резолюцию ООН.
- Кроме того, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Китай планирует использовать поражение России в войне в собственных целях. Сейчас Пекин воспользовался возможностью заявить о себе как о неагрессивном государстве, которое не начинает войны и не давит на другие страны.