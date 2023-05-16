Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, заяви лідера Франції про слабкість Росії йдуть на користь не лише Україні, але й Китаю.

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Елемент гри Китаю та Франції

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія – це васал Китаю. І вона не повинна здобути перемогу на полі бою. Цікаво, що ще у квіті Макрон відвідував Пекін та опісля закликав до переговорів.

У Макрона достатньо амбівалентне мислення і він постійно десь "роздвоюється". Намагається паралельно займатися двома речами, які іноді суперечать одна одній. Тобто потужно підтримує Україну, треба віддати належне, але з іншого боку – рік намагається подивитись в очі Путіну та сісти за стін перемовин,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Така зміна риторики Макрона, за припущенням політолога, може бути обумовлена двома факторами:

все більше відчувається слабкість Росії;

у Франції порахувати, що поразка Росії в Україні та перетворення на васала Китаю, не означатиме, що Париж не зможе комунікувати з КНР і отримувати для себе бонуси та преференції.

Зокрема, під час візиту до Пекіну президент Франції підписав багато угод, значна частина яких стосувалась французько-китайських, а не європейсько-китайських відносин.

"Видно, що канал комунікації між Францією та Китаєм зберігається, він потужніший ніж між Китаєм та європейськими інституціями. Можливо, навіть за певними домовленостями він (Макрон – 24 Канал), виступив з такими заявами. Бо об'єктивно, ці заяви йдуть на користь не лише Україні, а КНР", – підкреслив Рейтерович.

Адже вони підкреслюють слабкість Росії та змушують тих же російських еліт дивитися в бік Китаю. Зокрема, йти на певні домовленості, попри те, що в деяких сферах Росія й так повністю "лягла" під Китай.

В таких діях Макрона простежується елемент гри та певне погодження заяв, які лунають від президента Франції та від Китаю.

Ігор Рейтерович про мотиви Макрона та залежність Росії від Китаю: дивіться відео

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