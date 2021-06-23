Макрон поддержал: Меркель задумала пригласить Путина на саммит ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает пригласить на саммит глав государств ЕС президента России Владимира Путина. Французский лидер Эммануэль Макрон поддерживает такое предложение.

Меркель хочет, чтобы инициативу рассмотрели лидеры ЕС. Об этом издание сообщило, ссылаясь на дипломатические источники.

Кстати Меркель пригласила Зеленского в Германию, чтобы обсудить Донбасс: дата визита

Новые предложения насчет отношений с Москвой

Дипломаты заявили, что послы Германии и Франции на встрече в Брюсселе внесли новые предложения об отношениях с Россией.

Берлин и Париж призвали к более тесному взаимодействию с Москвой. Надеются наладить диалог с Россией после женевского саммита. В Германии убеждены, что саммит в Женеве является шаблоном для восстановления отношений с Россией.

Такой формат может встревожить страны ЕС

В издании отметили, что новый контакт с Москвой, вероятно, встревожит некоторые страны-члены ЕС. Например, страны Балтии и Польши. Дело в том, что они хотят занять более жесткую линию в отношении Кремля.

Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств пройдет 24 – 25 июня. Политики планируют обсудить отношения с Россией и Турцией.