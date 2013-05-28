Трагедия президентства Эммануэля Макрона

Почти год назад президент Франции принял одно из важнейших решений с момента прихода к власти. Его призыв к досрочным выборам в Национальное собрание последовал после выборов в Европарламент, на которых ультраправая партия Марин Ле Пен достигла невиданного уровня поддержки. Риск Макрона окупился – он остановил непосредственный импульс партии. Однако это также ознаменовало его фатальное ослабление.

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Как так быстро упал рейтинг Эммануэля Макрона среди французов? В конце концов, в 2017 году его провозглашали политическим вундеркиндом: молодым, блестящим и не запятнанным партийной принадлежностью. The Economist объявил его "надеждой Франции, Европы и центристов во всем мире", а Financial Times восхвалял его амбиции, подобные де Голлю. Макрон выглядел как реформист-технократ, который мог объединить расколотую страну, обойти экстремистов с обеих сторон и возродить экономику Франции, которая давно находилась в застое. Коротко говоря, он был человеком, который мог сделать все – и с талантом.

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Контраст между ранними обещаниями Макрона и его нынешним образом выглядит почти театральным. Как недавно отметил британский историк Джулиан Джексон в The Times, "пятая республика шатается", а рейтинг одобрения Макрона сейчас составляет 26%, что быстро приближается к самым мрачным дням его предшественника, Франсуа Олланда.

Несмотря на широко расхваленные финансовые хитрости Макрона, французская экономика борется с дефицитом бюджета, эквивалентным 5,8% ВВП, соотношением долга к ВВП в 113% и 20% уровнем безработицы среди молодежи. Рост остается вялым, а финансовое доверие к Франции висит на волоске. В политическом плане центризм иссяк, тогда как "Национальное объединение" (NR) Мари Ле Пен сейчас доминирует на электоральной карте, получив 31,4% голосов на выборах в Европейский парламент и 33% в первом туре прошлогодних выборов в законодательные органы.

По мере того, как Макрон приближается к концу своего пребывания в Елисейском дворе, республика, которую он пообещал возродить, выглядит более парализованной, чем когда-либо.

Макрон дрейфует в неопределенности с неуместной уверенностью капитана корабля, который до самого конца настаивает на том, что он все еще на правильном пути. Но все, что маячит на горизонте, это вопрос: как такое многообещающее президентство так глубоко сбилось с пути?

Закрытие дверей и строительство стен

В своей недавней, резко критической книге "Le Président Toxique" ("Токсичный президент") журналист Этьен Кампион предлагает непоколебимый портрет Макрона, изображая его как одинокого, стратегического лидера, который построил высокоцентрализованную структуру власти и все больше отгораживается от оппозиции или инакомыслия. Несмотря на откровенные обвинения, книга Кампиона поднимает важный вопрос: является ли Макрон более изолированным, чем его предшественники, и если так, то какие политические последствия такого одиночества?

С самого начала Макрон придерживался "юпитерианской" философии управления, возвышая президентскую должность над традиционными партийными линиями и посредническими институтами. Но то, что начиналось как продуманное утверждение власти, вскоре превратилось в системную уязвимость. Ослабив политические партии, профсоюзы и парламент, Макрон подорвал традиционные структуры, которые исторически предоставляли французским президентам полезную обратную связь и возможности для коррекции курса.

Постоянный поток громких увольнений из начальной команды Макрона говорит о многом. В 2018 году государственный министр Николя Гюло и министр внутренних дел Жерар Коломб – один из первых сторонников Макрона – подали в отставку. При этом Коломб резко предупредил об увеличении политической удаленности президента. Вскоре за ними ушли старшие советники Исмаэль Эмельен и Сильвен Фор. Даже парламентские тяжеловесы, такие как Ришар Ферран и Кристоф Кастанер, которые занимали должность министра внутренних дел с 2018 по 2020 год, в конце концов исчезли или их подвинули на второй план.

Как следствие, принятия решений все больше сосредотачивалось в тесном внутреннем кругу, состоявшем из:

Алексиса Колера, генерального секретаря Елисейского собора;

Бруно Роже-Пти, журналиста, ставшего спикером и советником президента;

нескольких технических советников.

Даже этот крошечный круг распался после недавней отставки Колера, которого часто называют "вторым мозгом" Макрона и его единственным доверенным советником. Результатом такой интенсивной централизации стало президентство, которое кажется – и, возможно, есть действительно – замкнутым в пузырь, глухим к оппозиции и невосприимчивым к диалогу.

Изменчивая идеология Макрона

Политическая карьера Макрона обозначена поразительными идеологическими колебаниями. Он начинал в социалистических кругах – даже ненадолго присоединился к Социалистической партии – и служил в администрации Олланда как старшим советником, так и министром финансов. Однако, придя к власти, Макрон все больше склонялся вправо, применяя жесткую риторику по иммиграции, назначая ключевых министров из консервативного лагеря и стремясь завоевать расположение избирателей правого центристского направления.

Позиция Макрона в отношении политических "крайних сил" развивалась по аналогичной хаотичной траектории. Во время выборов в законодательные органы 2024 года он сначала отвергал как крайних левых, так и крайних правых, считая их одинаково неприемлемыми. Но он резко изменил курс, призывая к "республиканскому альянсу", чтобы помешать RN захватить контроль над Национальным собранием.

Всего через несколько дней после того, как Макрон воспользовался голосами крайних левых в нескольких решающих вторых турах, он снова изменил свою позицию, настаивая на том, что "Непокоренная Франция" (La France Insoumise, LFI) – самая радикальная партия в четырехпартийном альянсе левых – представляет такую же большую угрозу для республики, как и крайне правые.

Из-за этих постоянных зигзагов политическую повестку дня Макрона трудно определить, труднее защитить, и, в конце концов, для многих избирателей невозможно доверять. Его переизбрание в 2022 году, хотя и решающее на бумаге, не сопровождалось настоящим энтузиазмом.

Одержав победу над Ле Пен со счетом 58,5% против 41,5% – что значительно меньше его собственного отрыва в 2017 году и гораздо меньше, чем 82% победы Жака Ширака над отцом Ле Пен, Жан-Мари Ле Пеном, в 2022 году – победа Макрона ощущалась не столько как мандат, сколько как коллективный выдох с облегчением.

Снижение политического статуса Макрона можно в значительной степени объяснить его все меньшим окружением, чрезмерной централизацией власти и отсутствием идеологической согласованности. После переизбрания он столкнулся с рядом политических неудач, которые обнаружили его растущий отрыв от французских избирателей и уменьшение базы поддержки.

Сначала Макрон потерял абсолютное большинство в Национальном собрании на законодательных выборах 2022 года. Это поражение лишило политика парламентских рычагов влияния и заставило полагаться на статью 49.3 Конституции Франции, которая позволяет правительству обходить одобрение парламента и править с помощью декретов – шаг, который широко считается авторитарным.

Затем состоялись выборы в Европейский парламент 2024 года, которые нанесли коалиции Макрона решающее поражение не только от ультраправых, но и от соперников во всем политическом спектре. После этой неудачи Макрон рисковал, распустив Национальное собрание и объявив досрочные выборы, что привело к еще более фрагментированному и поляризованному парламенту, в котором ни один блок не имеет четкого большинства.

Макроновский маневр привел к постоянной смене премьер-министров, включая долгожданное, но неутешительное назначение действующего Франсуа Байру, которому пока удалось достичь очень мало. Конечным результатом является паралич: правительство без четкого мандата, президент без твердого большинства и политическая система, погрязшая в тупике.

Невыполненные обещания

Провал Макрона является не только политическим, но и экономическим. Его президентство началось со смелых обещаний ввести трудовые реформы, снизить налоги и ускорить рост ВВП. Макрону таки удалось продвинуть структурные реформы, которые ускользали от его предшественников, которых часто сдерживала ожесточенная оппозиция.

Его правительство ввело большую гибкость на рынке труда, упростило правила найма и увольнения, а также провело политически чувствительную пенсионную реформу, которая повысила пенсионный возраст. Все эти шаги предлагали предыдущие президенты, которые в конце концов отказывались от них.

Хотя эти меры вызвали массовые протесты, они также способствовали заметному снижению уровня безработицы, особенно среди молодежи. В то же время во Франции наблюдался заметный рост прямых иностранных инвестиций, а международные фирмы все больше рассматривают страну как более привлекательную и предсказуемую среду для бизнеса.

Какое-то время стратегия Макрона, казалось, сработала: рост колебался около на 2% в 2017 – 18 годах, а уровень безработицы постоянно снижался ниже двузначного уровня, который преследовал Францию в течение большей части предыдущих трех десятилетий. Но на момент шока от COVID-19 рост уже терял обороты. Хотя инновационная политика Макрона позволила сохранить экономику на плаву, а занятость стабильной во время пандемии, ценой этого стало огромное накопление государственного долга.

Французская экономика резко восстановилась, когда пандемия начала отступать в 2021 году, но с тех пор рост замедлился. По сравнению с европейскими странами, Франция сейчас прямо посередине – возможно, опережая Германию, но постоянно уступая Испании, Польше и даже Греции. Хотя уровень безработицы снизился, он остается высоким по сравнению с Германией и Нидерландами, особенно среди молодежи.

Послужной список Макрона в сфере государственных финансов поражает – и не в лучшем смысле. Как и во многих других странах, дефицит бюджета Франции значительно увеличился во время пандемии. Но в отличие от большинства стран, страна не смогла восстановить фискальный баланс, тратя значительные средства, не реформируя фундаментально свою экономическую модель. В 2024 году, после того, как дефицит достиг 5,5% ВВП в 2023 году, Европейская комиссия запустила процедуру чрезмерного дефицита.

Тем временем государственный долг как доля ВВП вырос на 15 процентных пунктов с 2017 года и сейчас является одним из самых высоких в еврозоне, уступая лишь Италии и Греции. В то же время рост расходов на обслуживание долга повышает риск будущего повышения налогов и сокращения расходов.

Как недавно отметил один аналитик, Франция, возможно, стабилизировала свою экономику в краткосрочной перспективе, но ценой долгосрочной нестабильности и необходимой, но болезненной корректировки государственных расходов.

Таким образом, экономическое наследие Макрона является неоднозначным:

реформы, которые принесли постепенные выгоды;

фискальные перспективы, которые выглядят все более ненадежными;

траектория роста, которая далека от его маркетинговых замыслов.

Макрон ведет Францию к победе ультраправых

Политические неудачи и низкие экономические показатели Макрона, которые сами по себе уже нанесли ущерб, усилились растущим протестом избирателей, поскольку первоначальное восхищение его технократическим лоском превратилось в повсеместное разочарование. Для многих граждан Франции Макрон теперь олицетворяет архетип неприкосновенной парижской элиты: умный, уверенный в себе и убежденный, что его путь – единственно правильный.

Восприятие вертикальной власти – политики, принимаемой за закрытыми дверями и внедряемой почти без обсуждения – подпитывает углубление возмущения. То ли обращение с протестами "желтых жилетов" 2018 года, то ли внезапная пенсионная реформа, которая незначительно повысила пенсионный возраст, или хаотичное использование статьи 49.3, – метод управления Макрона часто казался скорее принуждением, чем лидерством. Его политический стиль отчудил значительную часть французского электората, особенно тех, кто считает, что его принятие решений стало слишком нестабильным, и что значимый прогресс – по крайней мере для них – остается недостижимым.

В результате французские избиратели отворачиваются от "умного центра" и тяготеют к более радикальным альтернативам. Поляризация больше не является риском, это реальность.

Политика вернулась к своей самой сырой форме: соревнование, а не консенсус; идентичность, а не баланс; и, прежде всего, отказ от морального авторитета элиты. Французские избиратели больше не удовлетворяются тем, что им говорят, что для них хорошо. Они хотят решать сами, даже если это означает полный разрыв с системой.

В этом смысле президентство Макрона – это не просто пример технократического дрейфа или экономического просчета. Это история о том, как проект, построенный на разуме и эффективности, потерял связь с эмоциями и повседневной жизнью людей. Тем самым он помог подпитать версию того, что французский автор Жульен Бенда назвал "предательством интеллектуалов" в стиле 21 века: неспособность тех, кто знал лучше, или верил, что знает, вести страну вперед.

Президентство Макрона также подобно президентству его американского коллеги Барака Обамы, чье высокомысленное пребывание на посту завершилось тем, что американский электорат стремился к "реальным переменам". Они получили их в лице Дональда Трампа. Так же, несмотря на весь свой интеллект и ранние обещания, Макрон, возможно, подготовил Францию к передаче власти Ле Пен – или Жордану Барделли, ее вероятному преемнику на посту кандидата в президенты от NR, если одобрят ее обвинительный приговор за хищения и пятилетний запрет занимать выборные должности. Если это произойдет, наследие Макрона будет сформировано не политикой, которую он ввел, а популистской реакцией, которую он не смог сдержать.