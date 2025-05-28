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Як так швидко впав рейтинг Еммануеля Макрона серед французів? Зрештою, у 2017 році його проголошували політичним вундеркіндом: молодим, блискучим і не заплямованим партійною приналежністю. The Economist оголосив його "надією Франції, Європи та центристів у всьому світі", а Financial Times вихваляв його амбіції, подібні до де Голля. Макрон виглядав як реформіст-технократ, який міг об'єднати розколоту країну, обійти екстремістів з обох боків і відродити економіку Франції, яка давно перебувала в застої. Коротко кажучи, він був людиною, яка могла зробити все – і з талантом.

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Контраст між ранніми обіцянками Макрона та його нинішнім образом виглядає майже театральним. Як нещодавно зазначив британський історик Джуліан Джексон у The Times, "п'ята республіка хитається", а рейтинг схвалення Макрона зараз становить 26%, що швидко наближається до найпохмуріших днів його попередника, Франсуа Олланда.

Попри широко розхвалені фінансові хитрощі Макрона, французька економіка бореться з дефіцитом бюджету, еквівалентним 5,8% ВВП, співвідношенням боргу до ВВП у 113% та 20% рівнем безробіття серед молоді. Зростання залишається млявим, а фінансова довіра до Франції висить на волосині. У політичному плані центризм вичерпався, тоді як "Національне об'єднання" (NR) Марі Ле Пен зараз домінує на електоральній карті, отримавши 31,4% голосів на виборах до Європейського парламенту та 33% у першому турі минулорічних виборів до законодавчих органів.

У міру того, як Макрон наближається до кінця свого перебування в Єлисейському дворі, республіка, яку він пообіцяв відродити, виглядає більш паралізованою, ніж будь-коли.

Макрон дрейфує у невизначеності з недоречною впевненістю капітана корабля, який до самого кінця наполягає на тому, що він все ще на правильному шляху. Але все, що маячить на горизонті, це питання: як таке багатообіцяюче президентство так глибоко збилося зі шляху?

Зачинення дверей та будівництво стін

У своїй нещодавній, різко критичній книзі "Le Président Toxique" ("Токсичний президент") журналіст Етьєн Кампіон пропонує непохитний портрет Макрона, зображуючи його як самотнього, стратегічного лідера, який побудував високоцентралізовану структуру влади та дедалі більше відгороджується від опозиції чи інакомислення. Попри відверті звинувачення, книга Кампіона порушує важливе питання: чи є Макрон більш ізольованим, ніж його попередники, і якщо так, то які політичні наслідки такої самотності?

З самого початку Макрон дотримувався "юпітеріанської" філософії управління, підносячи президентську посаду над традиційними партійними лініями та посередницькими інституціями. Але те, що починалося як продумане утвердження влади, незабаром перетворилося на системну вразливість. Послабивши політичні партії, профспілки та парламент, Макрон підірвав традиційні структури, які історично надавали французьким президентам корисний зворотний зв'язок та можливості для корекції курсу.

Постійний потік гучних звільнень з початкової команди Макрона говорить багато про що. У 2018 році державний міністр Ніколя Гюло та міністр внутрішніх справ Жерар Коломб – один із перших прихильників Макрона – подали у відставку. При цьому Коломб різко попередив про збільшення політичної віддаленості президента. Невдовзі за ними пішли старші радники Ісмаель Емельєн та Сільвен Фор. Навіть парламентські важковаговики, такі як Рішар Ферран та Крістоф Кастанер, які обіймали посаду міністра внутрішніх справ з 2018 по 2020 рік, зрештою зникли або їх посунули на другий план.

Як наслідок, прийняття рішень дедалі більше зосереджувалося в тісному внутрішньому колі, що складалося з:

Алексіса Колера, генерального секретаря Єлисейського собору;

Бруно Роже-Пті, журналіста, який став речником і радником президента;

кількох технічних радників.

Навіть це крихітне коло розпалося після нещодавньої відставки Колера, якого часто називають "другим мозком" Макрона та його єдиним довіреним радником. Результатом такої інтенсивної централізації стало президентство, яке здається – і, можливо, справді є – замкненим у бульбашку, глухим до опозиції та несприйнятливим до діалогу.

Мінлива ідеологія Макрона

Політична кар'єра Макрона позначена разючими ідеологічними коливаннями. Він починав у соціалістичних колах – навіть ненадовго приєднався до Соціалістичної партії – і служив в адміністрації Олланда як старшим радником, так і міністром фінансів. Однак, прийшовши до влади, Макрон дедалі більше схилявся праворуч, застосовуючи жорсткішу риторику щодо імміграції, призначаючи ключових міністрів з консервативного табору та прагнучи завоювати прихильність виборців правого центристського спрямування.

Позиція Макрона щодо політичних "крайніх сил" розвивалася аналогічною хаотичною траєкторією. Під час виборів до законодавчих органів 2024 року він спочатку відкидав як крайніх лівих, так і крайніх правих, вважаючи їх однаково неприйнятними. Але він різко змінив курс, закликаючи до "республіканського альянсу", щоб перешкодити RN захопити контроль над Національними зборами.

Всього через кілька днів після того, як Макрон скористався голосами крайніх лівих у кількох вирішальних других турах, він знову змінив свою позицію, наполягаючи на тому, що "Нескорена Франція" (La France Insoumise, LFI) – найрадикальніша партія в чотирипартійному альянсі лівих – становить таку ж велику загрозу для республіки, як і крайні праві.

Через ці постійні зигзаги політичний порядок денний Макрона важко визначити, важче захистити, і, зрештою, для багатьох виборців неможливо довіряти. Його переобрання у 2022 році, хоча й вирішальне на папері, не супроводжувалося справжнім ентузіазмом.

Здобувши перемогу над Ле Пен з рахунком 58,5% проти 41,5% – що значно менше за його власний відрив у 2017 році та набагато менше, ніж 82% перемоги Жака Ширака над батьком Ле Пен, Жан-Марі Ле Пеном, у 2022 році – перемога Макрона відчувалася не стільки як мандат, скільки як колективний видих з полегшенням.

Зниження політичного статусу Макрона можна значною мірою пояснити його дедалі меншим оточенням, надмірною централізацією влади та відсутністю ідеологічної узгодженості. Після переобрання він зіткнувся з низкою політичних невдач, які виявили його зростальний відрив від французьких виборців та зменшення бази підтримки.

Спочатку Макрон втратив абсолютну більшість в Національних зборах на законодавчих виборах 2022 року. Ця поразка позбавила політика парламентських важелів впливу та змусила покладатися на статтю 49.3 Конституції Франції, яка дозволяє уряду обходити схвалення парламенту та правити за допомогою декретів – крок, який широко вважається авторитарним.

Потім відбулися вибори до Європейського парламенту 2024 року, які завдали коаліції Макрона вирішальної поразки не лише від ультраправих, а й від суперників у всьому політичному спектрі. Після цієї невдачі Макрон ризикував, розпустивши Національні збори та оголосивши дострокові вибори, що призвело до ще більш фрагментованого та поляризованого парламенту, в якому жоден блок не має чіткої більшості.

Макронівський маневр призвів до постійної зміни прем'єр-міністрів, включаючи довгоочікуване, але невтішне призначення чинного Франсуа Байру, якому поки що вдалося досягти дуже мало. Кінцевим результатом є параліч: уряд без чіткого мандата, президент без твердої більшості та політична система, що загрузла в глухому куті.

Невиконані обіцянки

Провал Макрона є не лише політичним, а й економічним. Його президентство розпочалося зі сміливих обіцянок запровадити трудові реформи, знизити податки та прискорити зростання ВВП. Макрону таки вдалося просунути структурні реформи, які вислизали від його попередників, яких часто стримувала запекла опозиція.

Його уряд запровадив більшу гнучкість на ринку праці, спростив правила найму та звільнення, а також провів політично чутливу пенсійну реформу, яка підвищила пенсійний вік. Усі ці кроки пропонували попередні президенти, які зрештою відмовлялися від них.

Хоча ці заходи викликали масові протести, вони також сприяли помітному зниженню рівня безробіття, особливо серед молоді. Водночас у Франції спостерігалося помітне зростання прямих іноземних інвестицій, а міжнародні фірми дедалі більше розглядають країну як більш привабливе та передбачуване середовище для бізнесу.

Якийсь час стратегія Макрона, здавалося, спрацювала: зростання коливалося близько на 2% у 2017 – 18 роках, а рівень безробіття постійно знижувався нижче двозначного рівня, який переслідував Францію протягом більшої частини попередніх трьох десятиліть. Але на момент шоку від COVID-19 зростання вже втрачало обертів. Хоча інноваційна політика Макрона дозволила зберегти економіку на плаву, а зайнятість стабільною під час пандемії, ціною цього стало величезне накопичення державного боргу.

Французька економіка різко відновилася, коли пандемія почала відступати у 2021 році, але з того часу зростання сповільнилося. Порівняно з європейськими країнами, Франція зараз є прямо посередині – можливо, випереджаючи Німеччину, але постійно поступаючись Іспанії, Польщі та навіть Греції. Хоча рівень безробіття знизився, він залишається високим порівняно з Німеччиною та Нідерландами, особливо серед молоді.

Послужний список Макрона у сфері державних фінансів вражає – і не в найкращому сенсі. Як і в багатьох інших країнах, дефіцит бюджету Франції значно збільшився під час пандемії. Але на відміну від більшості країн, країна не змогла відновити фіскальний баланс, витрачаючи значні кошти, не реформуючи фундаментально свою економічну модель. У 2024 році, після того, як дефіцит досяг 5,5% ВВП у 2023 році, Європейська комісія запустила процедуру надмірного дефіциту.

Тим часом державний борг як частка ВВП зріс на 15 процентних пунктів з 2017 року і зараз є одним з найвищих у єврозоні, поступаючись лише Італії та Греції. Водночас зростання витрат на обслуговування боргу підвищує ризик майбутнього підвищення податків та скорочення витрат.

Як нещодавно зазначив один аналітик, Франція, можливо, стабілізувала свою економіку в короткостроковій перспективі, але ціною довгострокової нестабільності та необхідного, але болісного коригування державних витрат.

Таким чином, економічна спадщина Макрона є неоднозначною:

реформи, які принесли поступові вигоди;

фіскальні перспективи, які виглядають дедалі ненадійнішими;

траєкторія зростання, яка далека від його маркетингових задумів.

Макрон веде Францію до перемоги ультраправих

Політичні невдачі та низькі економічні показники Макрона, які самі по собі вже завдали шкоди, посилилися зростаючим протестом виборців, оскільки початкове захоплення його технократичним лоском перетворилося на повсюдне розчарування. Для багатьох громадян Франції Макрон тепер уособлює архетип недоторканної паризької еліти: розумний, впевнений у собі та переконаний, що його шлях – єдиний правильний.

Сприйняття вертикальної влади – політики, що приймається за зачиненими дверима та впроваджується майже без обговорення – підживлює поглиблення обурення. Чи то поводження з протестами "жовтих жилетів" 2018 року, чи то раптова пенсійна реформа, яка незначно підвищила пенсійний вік, чи то хаотичне використання статті 49.3 – метод управління Макрона часто здавався радше примусом, ніж лідерством. Його політичний стиль відчужив значну частину французького електорату, особливо тих, хто вважає, що його прийняття рішень стало надто нестабільним, і що значущий прогрес – принаймні для них – залишається недосяжним.

У результаті французькі виборці відвертаються від "розумного центру" та тяжіють до більш радикальних альтернатив. Поляризація більше не є ризиком, це реальність.

Політика повернулася до своєї найсирішої форми: змагання, а не консенсус; ідентичність, а не баланс; і, перш за все, відмова від морального авторитету еліти. Французькі виборці більше не задовольняються тим, що їм кажуть, що для них добре. Вони хочуть вирішувати самі, навіть якщо це означає повний розрив із системою.

У цьому сенсі президентство Макрона – це не просто приклад технократичного дрейфу чи економічного прорахунку. Це історія про те, як проєкт, побудований на розумі та ефективності, втратив зв'язок з емоціями та повсякденним життям людей. Тим самим він допоміг підживити версію того, що французький автор Жульєн Бенда назвав "зрадою інтелектуалів" у стилі 21 століття: нездатність тих, хто знав краще, або вірив, що знає, вести країну вперед.

Президентство Макрона також подібне до президентства його американського колеги Барака Обами, чиє високодумне перебування на посаді завершилося тим, що американський електорат прагнув "реальних змін". Вони отримали їх в особі Дональда Трампа. Так само, попри весь свій інтелект та ранні обіцянки, Макрон, можливо, підготував Францію до передачі влади Ле Пен – або Жордану Барделлі, її ймовірному наступнику на посаді кандидата в президенти від NR, якщо схвалять її обвинувальний вирок за розкрадання та п'ятирічну заборону обіймати виборні посади. Якщо це станеться, спадщина Макрона буде сформована не політикою, яку він запровадив, а популістською реакцією, яку він не зміг стримати.