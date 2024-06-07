Макрона спросили, сколько самолетов Mirage Франция передаст Украине

О самолетах Mirage для Украины заговорили не сразу, но это решение уже воплощают в жизнь. На днях будет больше деталей, а пока Макрон рассказал о решении в общих чертах.

Не все, о чем говорят лидеры, озвучивают публично и не обо всем рассказывают прессе. Это понятно, ведь речь идет о войне. Например, Владимир Зеленский только намекнул, что говорил с Байденом о разрешении бить по России и ситуации на Харьковщине.

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Сколько самолетов Mirage предоставит Франция

Я не приведу ни деталей, ни назову точную цифру. Мы договорились о потребностях,

– сказал Макрон.

Такая таинственность связана с тем, чтобы не помогать врагу. Ведь планы любят тишину.

Сейчас о самолетах продолжаются дискуссии с партнерами, которые начались несколько месяцев назад. Президент Франции объяснил, что всегда пытался называть цифры, уже когда передают технику. Так эффективнее и не дает россиянам воспользоваться информацией.

Макрон отметил: в приоритете – начать обучать пилотов и механиков. Это будут делать во Франции, чтобы все было прозрачно.

"Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", – рассказал французский президент.

Отправят ли в Украину солдат НАТО

О военных инструкторах он сказал: мы не воюем с Россией, но хотим усилить Украину и сделать все возможное для победы. Запрос на инструкторов является вполне легитимным, ведь это не отправка солдат на линию фронта. Поэтому это не станет эскалацией.

Еще Макрон подтвердил, что будет коалиция военных инструкторов, о чем говорил ранее.

Мы не будем одни, но из уважения к партнерам я не буду говорить, что именно будет делать Франция. Мы используем следующие дни, чтобы создать как можно более широкую коалицию для помощи Украине в тех рамках, о которых я только что сказал,

– сообщил лидер Франции.

Что даст предоставление самолетов Mirage

Mirage 2000 является "родным носителем" ракет SCALP и Storm Shadow, что увеличивает их эффективность. А еще он быстрый и его даже называют аналогом F-16. Эксперты предположили, что самолетов может быть шесть.

В Воздушных силах рассказали, на что способен Mirage. Однако заметили, что приоритетом остаются F-16.