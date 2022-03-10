Максим Бахматов стал советником Андрея Садового

Бывший советник Виталия Кличко Максим Бахматов вошел в команду мэра Львова Андрея Садового. Бахматов будет заниматься кризисным менеджментом.

Главное направление – кризисный менеджмент

Бахматов в своем фейсбуке сообщил, что стал советником Садового. Новый советник мэра Львова выделил три направления работы.

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Речь идет о:

вопросы привлечения международной помощи и логистики;

организация и систематизация помощи временно переселенным (глобальный аспект, работа с международными донорами);

адаптация перевозимого бизнеса к перезапуску в западном регионе

Бахматов стал советником Андрея Садового / Фото из фейсбука Бахматова

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