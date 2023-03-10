Оккупанты к 13 годам приговорили соучредителя "Суспильного радио" Буткевича: реакция МИД

Российские оккупанты к 13 годам приговорили находящегося в плену Максима Буткевича – украинского правозащитника. В МИД Украины заявили об очередной политической расправе над украинскими гражданами.

Оккупанты "осудили" Буткевича на территории временно оккупированной Луганщины. Незаконные "приговоры" получили Буткевич и еще два украинца.

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Фейковый судебный процесс, срежиссированный в Российской Федерации, преследовал цель легализовать очередную политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры являются незаконными и ничтожными,

– отметили в МИД Украины.

В МИД Украины призвали международное сообщество осудить судилище над Буткевичем и другими украинцами и потребовать от страны-террористки их освобождения.

Что известно о "приговоре" Буткевичу