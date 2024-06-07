Военный институт КНУ пригласил на встречу скандального нардепа Бужанского
Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко провел встречу студентов с одиозным нардепом Максимом Бужанским. Этот политик неоднократно попадал в публичные скандалы, а также выступал против украинского языка.
Сейчас сообщение с отчетом о проведенном событии было удалено с официальной страницы института. Однако в сети остались скриншоты соответствующего поста. КНУ пока никак не комментировал такой выбор спикера.
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Встреча с Бужанским
Военный институт Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко пригласил в свои стены народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Тот выступил с лекцией на тему "Современный этап создания государства в Украине".
Институт сообщил, что курсанты на встрече с Бужанским обсуждали "проблемы о важности обучения и развития", а также "вопрос о значимости критического мышления населения" и другие темы. Кроме этого отмечалось, что нардеп "четко отметил важность истории"
Встреча Максима Бужанского с курсантами: смотрите скриншоты
Кто такой Бужанский
- Стоит отметить, что Максим Бужанский был инициатором отмены законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "Об очищении власти". Нардеп предлагал продлить срок права получать образование "на языке нацменьшинства, которое не принадлежит к странам Евросоюза" – речь идет о русском, до 1 сентября 2023 года.
- Бужанский также хотел отменить требование преподавать 80% предметов в школе на украинском. Вместо этого политик предлагал "учесть особенности языковой среды".
- В 2023 году народный депутат хвастался, что он проголосовал "против" установления Дня памяти и победы над нацизмом. Во время эфира, на который Бужанского пригласили прокомментировать свою позицию, тот отказался отвечать "Героям слава" на приветствие "Слава Украине. Вместо этого он на русском ответил "Да, слава Украине". Он отказался перейти на украинский язык во время разговора – даже несмотря на то, что полномасштабная война в то время продолжалась уже почти 1,5 года. Он оперировал словами: "Половина украинцев русскоязычная".
- В 2021 году Максим Бужанский заявлял, что семья главного командира УПА Романа Шухевича якобы не спасла от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку. Он назвал это "разоблаченным мифом".
- В 2020 году он отказался почтить память героев Небесной сотни.