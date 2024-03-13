Вторая потеря в семье с начала года: погиб защитник из Одесской области Максим Федоров
Источник:Татарбунарский городской совет
В боях за Украину отдал жизнь защитник Максим Федоров. Герой родом из Татарбунар Одесской области.
О гибели украинского защитника сообщил Татарбунарский городской совет. Максим Федоров погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения боевых действий. Это уже вторая потеря семьи с начала 2024 года.
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Максим Федоров погиб
"Максим Федоров погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий", – сообщили в городском совете.
Погиб защитник из Одесской области / Фото из фейсбука Вадима Дубового
Также выразили соболезнования всем родным и близким. Заметили, что это большая потеря для всей Татарбунарской общины и Украины.
С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Максиму. Герои не умирают,
– отметили в мэрии.
Добавили, что о времени и месте прощания с Героем сообщат позже. В родных Татарбунарах Героя встречали на коленях.
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Двоюродный брат Максима Вадим Дубовой сообщил, что это уже вторая потеря в семье за 2024 года. Местные писали, что ранее погиб двоюродный брат Максима Федорова.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Вечная память и слава Герою.
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