Про загибель українського захисника повідомила Татарбунарська міська рада. Максим Фьодоров поліг під час виконання бойового завдання в зоні проведення бойових дій. Це вже друга втрата родини від початку 2024 року.

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Максим Фьодоров загинув

"Максим Фьодоров загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій", – повідомили в міській раді.

Загинув захисник з Одещини / Фото з фейсбуку Вадима Дубового

Також висловили співчуття всім рідним та близьким. Зауважили, що це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України.

З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам'ять загиблому воїну Максиму. Герої не вмирають,

– наголосили в мерії.

Додали, що про час і місце прощання з Героєм повідомлять пізніше. У рідних Татарбунарах Героя зустрічали на колінах.

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Двоюрідний брат Максима Вадим Дубовой повідомив, що це вже друга втрата в родині за 2024 року. Місцеві писали, що раніше загинув двоюрідний брат Максима Фьодорова.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Вічна пам'ять і слава Герою.

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