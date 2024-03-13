Про загибель українського захисника повідомила Татарбунарська міська рада. Максим Фьодоров поліг під час виконання бойового завдання в зоні проведення бойових дій. Це вже друга втрата родини від початку 2024 року.
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Максим Фьодоров загинув
"Максим Фьодоров загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій", – повідомили в міській раді.
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Також висловили співчуття всім рідним та близьким. Зауважили, що це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України.
З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам'ять загиблому воїну Максиму. Герої не вмирають,
– наголосили в мерії.
Додали, що про час і місце прощання з Героєм повідомлять пізніше. У рідних Татарбунарах Героя зустрічали на колінах.
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Двоюрідний брат Максима Вадим Дубовой повідомив, що це вже друга втрата в родині за 2024 року. Місцеві писали, що раніше загинув двоюрідний брат Максима Фьодорова.
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