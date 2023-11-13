У Зеленского хотят привлечь к ответственности Фарион после задержания студента в Крыму

Языковед Ирина Фарион опубликовала переписку, в которой студент с временно оккупированного полуострова выражает ей свою поддержку. После этого парня задержали российские силовики и заставили извиняться на камеру.

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева призывает привлечь Фарион к ответственности. Публикацию переписки со студентом чиновница назвала "низкостью и преступлением".

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Фарион "сдала" поддержавшего ее студента ФСБ

8 ноября студент-филолог Максим Глебов из Крыма написал Ирине Фарион письмо на почту. В нем парень выразил поддержку политику, недавно оказавшейся в центре языкового скандала, в частности, назвал женщину "лучом среди тьмы оккупации".

Языковед в свою очередь сделала скриншот письма и опубликовала в телеграмме, не скрывая имени отправителя. Впоследствии к Максиму пришли представители ФСБ и заставили на камеру отказаться от своих взглядов.

Поступок Фарион возмутил многих, ведь, возможно, бессознательно общественная деятельница подвергла парня опасности.

Я каждый день общаюсь с такими гражданами из Крыма... Мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия гражданку,

– прокомментировала Ташева.

Лубинец призвал СБУ отреагировать

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Фарион совершила уголовное преступление и подыграла оккупантам. По словам Лубинца, бывшая нардепка должна знать о важности защиты персональных данных особенно в условиях военного положения. Следовательно, Фарион должна понимать, что публично выставляя их, дает возможность россиянам идентифицировать юношу с проукраинскими взглядами, чем создает угрозу для его личной безопасности и жизни.

Так что я в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку,

– подчеркнул Лубинец.

Ирина Фарион во время интервью с Яниной Соколовой заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных бригады "Азов" и 3 ОШБр. Кроме того, языковед позволил себе оскорбительные слова в адрес защитников. Общество раскритиковало позицию Фарион. Ей ответили военные и волонтеры. Кроме того, студенты Львовской политехники, где языковед преподает, попросили правоохранителей предоставить правовую оценку действиям Фарион.